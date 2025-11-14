हिसार : अर्जुन पुरस्कार विजेता पहलवान पूजा ढांडा ने यहां एक रिसॉर्ट में आयोजित विवाह समारोह में विवाह बंधन में बंध गईं। हिसार के सुंदर नगर की रहने वाली पूजा ने गुरुवार को जिले के घिराय गांव के व्यवसायी अभिषेक बूरा से विवाह किया। बुडापेस्ट में 2018 विश्व चैंपियनशिप में 57 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक विजेता पूजा ने 2010 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक और 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक के अलावा 2014 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था।

पूजा वर्तमान में हिसार के महावीर स्टेडियम में हरियाणा खेल विभाग में वरिष्ठ कुश्ती कोच के रूप में कार्यरत हैं। उनके पिता अजमेर ढांडा हिसार में हरियाणा पशुपालन केंद्र से सेवानिवृत्त हुए थे। पूजा ने कहा कि वह शादी के बाद भी कुश्ती में सक्रिय रूप से शामिल रहेंगी और युवा एथलीटों को भविष्य के ओलंपिक में पदक जीतने में मदद करने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षित करने और उनका पोषण करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। समारोह में कई खिलाड़ी, राजनेता और अधिकारी शामिल हुए।

हिसार जिले के बुडाना गांव में जन्मी पूजा ने महावीर स्टेडियम में जूडो से अपनी खेल यात्रा शुरू की और 2009 में कुश्ती में कदम रखा। जूडो में कई अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने के बावजूद पूर्व भारतीय पहलवान और कोच कृपाशंकर बिश्नोई ने उन्हें कुश्ती को अपना करियर बनाने की सलाह दी।