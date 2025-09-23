स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी ने मैदान पर एक ऐसा नजारा पेश किया, जिसने हर फैन का दिल जीत लिया। जब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बेटे आमने-सामने आए, तो रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिला। इस बार बाजी अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) के हाथ लगी, जिन्होंने समित द्रविड़ (Samit Dravid) का विकेट चटकाकर मैच को ऐतिहासिक बना दिया।

अर्जुन बनाम समित: नई कहानी की शुरुआत

गोवा की ओर से खेलते हुए अर्जुन तेंदुलकर ने के. थिमप्पा मेमोरियल टूर्नामेंट में कमाल किया। कर्नाटक के लिए बल्लेबाजी करने उतरे समित द्रविड़ ने 26 गेंदों पर 9 रन बनाए, जिनमें दो आकर्षक चौके शामिल थे। लेकिन उनकी पारी का अंत अर्जुन की गेंद पर हुआ, जब कौशल बाकले ने शानदार कैच लपका। क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की दौड़ में दोनों खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर इस बार अर्जुन का पलड़ा भारी रहा।

करुण नायर का फीका प्रदर्शन

कर्नाटक की टीम में घरेलू क्रिकेट के बड़े नाम शामिल थे, जिनमें करुण नायर और प्रसिद्ध कृष्णा प्रमुख रहे। हालांकि, इंग्लैंड दौरे से लौटे करुण एक बार फिर रन बनाने में नाकाम रहे और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी तकनीक और मानसिकता निखारने का बड़ा मौका है, और करुण का फ्लॉप होना टीम के लिए चिंता का कारण है।

मैच का हाल

मैच के दूसरे दिन कर्नाटक ने 8 विकेट पर 245 रन बनाए। कृतक कृष्णा 89 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि लोचन गौड़ा ने 88 रनों की अहम पारी खेली। गेंदबाजी में अर्जुन तेंदुलकर गोवा के सबसे सफल खिलाड़ी साबित हुए, जिन्होंने तीन विकेट झटके। इससे पहले गोवा ने अपनी पहली पारी में 338 रन बनाए थे, जहां ललित यादव ने शानदार 113 रन बनाए और अभिनव तेजराना ने 88 रनों का योगदान दिया।