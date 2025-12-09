स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के T20I कप्तान ऐडन मार्कराम ने भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा की तारीफ की है। मार्कराम का कहना है कि अभिषेक की डरने-न-मानने वाली बल्लेबाज़ी उन्हें चुनौतीपूर्ण विकेट बनाती है। पहले T20I से पहले, मार्कराम ने बताया कि इस युवा बल्लेबाज को जल्दी आउट करना दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ा लक्ष्य होगा।

मार्कराम की राय

मार्कराम ने कहा, "मैंने IPL में अभिषेक के साथ खेला है। वो बेहतरीन बल्लेबाज़ हैं और उनका विकेट हमारे लिए बड़ा है। नई गेंद लेने वाला गेंदबाज़ उनके खिलाफ चुनौतीपूर्ण मुकाबला करेगा। वो मैच विनर हैं और हमारे लिए अहम विकेट हैं।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि युवा खिलाड़ियों की बेझिझक और आक्रामक बल्लेबाज़ी टी20 क्रिकेट की दिशा बदल रही है और इसे देखना रोमांचक होता है।

T20I सीरीज के लिए मार्कराम का नजरिया

मार्कराम का मानना है कि युवा खिलाड़ी खेल को मनोरंजन और अवसर दोनों के रूप में देखते हैं। "कुछ खिलाड़ियों को बस स्वतंत्रता दी जाती है कि वो पहले ही गेंद से खेल को अपने तरीके से आगे बढ़ाएं। अगर यह सफल होता है, तो टीम मजबूत स्थिति में रहती है।" उन्होंने अभिषेक और अन्य युवा खिलाड़ियों की आक्रामकता को टी20 क्रिकेट के भविष्य के लिए अहम बताया।

IND vs SA T20I शेड्यूल

1st T20I – 9 दिसंबर, मंगलवार, कटक

2nd T20I – 11 दिसंबर, गुरुवार, मुल्लानपुर

3rd T20I – 14 दिसंबर, रविवार, धर्मशाला

4th T20I – 17 दिसंबर, बुधवार, लखनऊ

5th T20I – 19 दिसंबर, शुक्रवार, अहमदाबाद

टीम इंडिया स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (C), शुभमन गिल (VC), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दूबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (WK), संजू सैमसन (WK), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर।