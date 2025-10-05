बीजिंग : अमांडा अनिसिमोवा ने रविवार को यहां महिला एकल फाइनल में चेक गणराज्य की उभरती हुई स्टार लिंडा नोस्कोवा को 6-0, 2-6, 6-2 से हराकर अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता। सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त और हमवतन कोको गॉफ को 6-1, 6-2 से हराने के एक दिन बाद, 24 वर्षीय तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने अपनी लय बरकरार रखी और बिना कोई गेम गंवाए पहला सेट जीत लिया।

20 वर्षीय नोस्कोवा ने दूसरे सेट में जोरदार वापसी की और अपनी लय हासिल करते हुए मैच को एक-एक सेट से बराबर कर दिया। हालांकि अनिसिमोवा ने निर्णायक सेट में जल्दी ही ब्रेक लिया और नियंत्रण बनाए रखते हुए 6-2 से जीत हासिल की। मैच के बाद अनिसिमोवा ने कहा, 'ये हफ्ते अविश्वसनीय रहे हैं। लिंडा बहुत छोटी है। मुझे यकीन है कि हमें और भी फ़ाइनल खेलने को मिलेंगे।मैं सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, और मेरा मानना है कि हर खिलाड़ी इस समर्थन को महसूस कर सकता है। मैंने यहां सबसे अच्छा समय बिताया।'

नोस्कोवा का फाइनल तक का सफर डब्ल्यूटीए 1000 स्तर पर उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, क्योंकि उन्होंने घरेलू पसंदीदा झेंग किनवेन और पांचवीं वरीयता प्राप्त संयुक्त राज्य अमेरिका की जेसिका पेगुला सहित कई शीर्ष खिलाड़यिों को हराया। पहली बार डब्ल्यूटीए 1000 फाइनल में पहुंचने वाली नोस्कोवा ने कहा, 'फ़ाइनल में पहुंचना मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य और अविस्मरणीय अनुभव था।'

महिला युगल फ़ाइनल में, दूसरी वरीयता प्राप्त इटली की जैस्मीन पाओलिनी और सारा एरानी ने जापान की मियू काटो और हंगरी की फैनी स्टोलर को 6-7(1), 6-3, 10-2 से हराकर चाइना ओपन महिला युगल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली जोड़ी बन गईं।