नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने मंगलवार को घोषणा की कि वह भारत के खिलाफ मल्टी-फॉर्मेट घरेलू सीरीज के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगी जो 6 मार्च से पर्थ के WACA ग्राउंड में टेस्ट मैच के साथ खत्म होगी। हीली ने यह घोषणा विलो टॉक पॉडकास्ट पर की जिसे वह को-होस्ट करती हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपने 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लगा दिया।

फरवरी 2010 में दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में डेब्यू करने के बाद से वह 7 वर्ल्ड कप जीत (एक वनडे, छह T20I) और एक कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल का हिस्सा रही हैं। वह महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक तीनों फॉर्मेट में 269 डिसमिसल के साथ सबसे सफल विकेटकीपर के तौर पर संन्यास लेंगी (10 टेस्ट में 24, 123 वनडे में 119 और 162 T20I में 126)। हीली सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों में से एक रही हैं। उनके 7,106 रन ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं में सिर्फ मेग लैनिंग (8,352) और एलिस पेरी (7,607) से पीछे हैं।

हीली ने एक बयान में कहा, 'यह मिली-जुली भावनाओं के साथ है कि आने वाली भारत सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी आखिरी सीरीज होगी। मुझे अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का जुनून है, लेकिन मैंने कहीं न कहीं वह प्रतिस्पर्धी भावना खो दी है जिसने मुझे शुरुआत से प्रेरित रखा था, इसलिए अब संन्यास लेने का सही समय लगता है। यह जानते हुए कि मैं इस साल T20 वर्ल्ड कप में नहीं जा रही हूं और टीम के पास तैयारी के लिए सीमित समय है, मैं भारत के खिलाफ T20I का हिस्सा नहीं बनूंगी, लेकिन मुझे अपने करियर को खत्म करने और भारत के खिलाफ घर पर वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी करने का मौका मिलने पर खुशी है जो हमारे लिए कैलेंडर की सबसे बड़ी सीरीज में से एक है।'

हीली का सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास तत्काल प्रभाव से लागू होगा। वह तीन T20I में हिस्सा नहीं लेंगी जो फरवरी में भारत के मल्टी-फॉर्मेट दौरे की शुरुआत करेंगे। इसका मतलब है कि वह अपने गृहनगर में विदाई का मौका चूक जाएंगी क्योंकि पहला T20I ही सीरीज का एकमात्र मैच है जो सिडनी में खेला जाएगा। हीली को अपने करियर के आखिरी दौर में चोटों से बार-बार जूझना पड़ा, हाल ही में उनके अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वह WBBL सीजन की शुरुआत में बाहर हो गईं, साथ ही वह पिंडली में खिंचाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के आखिरी दो ODI वर्ल्ड कप ग्रुप गेम भी नहीं खेल पाईं।

हीली ने कहा, 'पिछले कुछ साल शायद किसी भी चीज से ज़्यादा मानसिक रूप से थकाने वाले रहे हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझमें एक प्रतिस्पर्धी भावना है कि मैं मुकाबला करना चाहती हूं, मैं जीतना चाहती हूं और मैं मैदान पर खुद को चुनौती देना चाहती हूं। मुझे लगा कि जैसे-जैसे मैं थोड़ी बड़ी होती गई, मैंने यह सब पूरी तरह से खोया नहीं है, लेकिन मैंने इसमें से कुछ खो दिया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं सच में कभी भी इसे इस तरह से नहीं करना चाहती थी; मैं कभी भी इसकी घोषणा नहीं करना चाहती थी। मैं बस टेस्ट मैच खत्म होने का इंतजार करना चाहती थी और अपने जूते टांगकर जश्न मनाना चाहती थी। लेकिन मेरे T20 वर्ल्ड कप में न जाने की वजह से थोड़ा बदलाव करना पड़ा है। लड़कियों के लिए उससे पहले ज्यादा T20 क्रिकेट नहीं है, इसलिए शायद उस फॉर्मेट में फैसला लेने और लड़कियों को उस वर्ल्ड कप के लिए सबसे अच्छे तरीके से तैयारी करने का मौका देने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, यह जानते हुए कि मैं वहां नहीं रहूंगी।'

