स्पोर्ट्स डेस्क : Indian Premier League 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है और इस बार कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइज़ियों ने करोड़ों की बोली लगाई है, जिससे उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

Cameron Green – KKR का महंगा दांव

कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदकर बड़ा निवेश किया है। वह एक बेहतरीन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जो जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। KKR उन्हें एक मैच विनर के तौर पर देख रही है, जो अकेले दम पर गेम बदल सकते हैं।

Matheesha Pathirana – KKR का डेथ ओवर स्पेशलिस्ट

मथेेशा पथिराना को KKR ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता को दर्शाता है। वह खासकर डेथ ओवर्स में अपनी यॉर्कर और अनोखे एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रदर्शन KKR की गेंदबाजी को मजबूत बनाएगा।

Prashant Veer – CSK का उभरता ऑलराउंडर

चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदकर सबको चौंका दिया। कम बेस प्राइस के बावजूद इतनी बड़ी रकम मिलने से उनकी प्रतिभा साफ झलकती है। वह एक ऑलराउंडर के रूप में टीम को बैलेंस देते हैं और CSK उन्हें भविष्य के स्टार के रूप में देख रही है।

Auqib Nabi – दिल्ली कैपिटल्स की नई उम्मीद

दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब नबी पर 8.40 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वह एक ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से प्रभाव डाल सकते हैं। नबी की खासियत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी है। DC को उनसे मिडिल ओवर्स में गेम बदलने की उम्मीद होगी।

Jason Holder – GT का अनुभवी हथियार

गुजरात टाइटंस ने जेसन होल्डर को 7 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है। वह एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का बड़ा अनुभव है। उनकी गेंदबाजी और निचले क्रम की बल्लेबाजी GT के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

Cooper Connolly – PBKS का युवा दांव

पंजाब किंग्स ने कूपर कॉनोली को 3 करोड़ रुपये में खरीदा है। वह एक युवा ऑलराउंडर हैं, जिनमें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बनने की क्षमता है। कॉनोली अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी स्पिन गेंदबाजी से टीम को मजबूती दे सकते हैं। PBKS उन्हें एक लंबे समय के निवेश के रूप में देख रही है।

निष्कर्ष

IPL 2026 में इन खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी क्योंकि इन पर टीमों ने बड़ा दांव लगाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सितारे मैदान पर अपने प्रदर्शन से उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और अपनी टीम को सफलता दिलाने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं।