स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें ब्रॉड ने मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम को 2010 के बाद की “सबसे कमजोर टीम” बताया था। कैरी ने साफ कहा कि “हमारे खिलाड़ी खुद को कभी ‘खारिज’ नहीं मानते। असली जवाब मैदान पर मिलेगा।”

ब्रॉड ने अपने पॉडकास्ट में कहा था, “यह कोई राय नहीं बल्कि तथ्य है कि यह 2010 के बाद की सबसे कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम है। और यह 2010 के बाद की सबसे बेहतरीन इंग्लिश टीम है।”

ब्रॉड के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एलेक्स कैरी ने मंगलवार को कहा, “क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी टीम के सभी खिलाड़ी ब्रॉड के खिलाफ पहले खेल चुके हैं और हम जानते हैं कि वो कितने बड़े प्रतिस्पर्धी हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ी खुद को कमजोर या ‘राइट ऑफ’ नहीं मानते।”

कैरी ने आगे कहा, “हमारी टीम पिछले तीन-चार सालों में काफी सफल रही है। हमने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती, इंग्लैंड में एशेज बरकरार रखी, और इस साल फिर से WTC फाइनल में पहुंचे। यह हमारी क्षमता और अनुभव का सबूत है।”

ऑस्ट्रेलिया 21 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रही एशेज सीरीज में बिना कप्तान पैट कमिंस के उतरेगा, जो चोटिल हैं। उनकी जगह स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे। वहीं तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड, जिन्होंने घरेलू पिचों पर 12.63 की शानदार औसत से विकेट झटके हैं, कमिंस की जगह गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा बन सकते हैं।

कैरी ने स्टीव स्मिथ की कप्तानी और टीम के बेंच स्ट्रेंथ पर भरोसा जताते हुए कहा, “अगर पैट कमिंस बाहर रहते हैं तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्टीव के पास अनुभव है और उनका दिमाग बेहद रणनीतिक है। स्कॉट बोलैंड जैसे गेंदबाजों ने हर मौके पर खुद को साबित किया है। हमारी टीम में जो भी आता है, वह प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहता है।”