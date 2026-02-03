रॉटरडैम : नए ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने फरवरी में होने वाले एबीएन एमरो रॉटरडैम ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। टूर्नामेंट आयोजकों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है।

खिताब बचाने नहीं लौटेंगे अल्काराज

स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी अल्काराज पिछले सीजन में इस एटीपी 500 इनडोर हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट के चैंपियन रहे थे। हालांकि, एटीपी वेबसाइट के मुताबिक 9 से 16 फरवरी तक होने वाले इस टूर्नामेंट में वह अपने खिताब की रक्षा नहीं करेंगे।

ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत के बाद लिया फैसला

22 वर्षीय अल्काराज ने यह फैसला उस ऐतिहासिक उपलब्धि के ठीक एक दिन बाद लिया, जब उन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। रविवार को खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में उन्होंने नोवाक जोकोविच को चार सेट में हराकर मेलबर्न में अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था।

जश्न में भी दिखे अल्काराज

सोमवार को अल्काराज ने मेलबर्न के रॉयल एग्ज़िबिशन बिल्डिंग में आयोजित एक सेलिब्रेशन फोटोशूट में भी हिस्सा लिया, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत का जश्न मनाया गया।

रॉटरडैम में टॉप खिलाड़ियों की भरमार

हालांकि अल्काराज की गैरमौजूदगी के बावजूद रॉटरडैम ओपन का मैदान सितारों से सजा रहेगा। इस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर-2 अलेक्जेंडर ज्वेरेव, फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे और एलेक्स डी मिनौर जैसे शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

अल्काराज का शानदार करियर

वर्तमान में एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी अल्काराज अपने करियर में अब तक 15 बड़े खिताब जीत चुके हैं। इनमें ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां, निट्टो एटीपी फाइनल्स, एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट्स और एक ओलंपिक सिंगल्स गोल्ड मेडल भी शामिल है।