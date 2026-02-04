नया रायपुर : भारतीय गोल्फर अक्षय शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1.5 करोड़ रुपये की इनामी राशि वाले SECL छत्तीसगढ़ ओपन के पहले दौर में नौ अंडर 60 का स्कोर बनाकर एकल बढ़त हासिल कर ली। डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के इस सीजन-ओपनर में अक्षय का राउंड लगभग परफेक्ट रहा, जहां वह दो बार होल-इन-वन से भी बेहद करीब रह गए।

रिकॉर्ड की बराबरी, बोगी-फ्री राउंड

अक्षय ने बोगी-फ्री खेल दिखाते हुए फ्रंट-नाइन में पांच और बैक-नाइन में चार बर्डी लगाईं। इस दौरान उन्होंने दो 15-फुट के शानदार पुट जमाकर दर्शकों को रोमांचित किया। उनके इस स्कोर के साथ उन्होंने पिछले साल इसी वेन्यू पर खालिन जोशी द्वारा बनाए गए सबसे कम स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

“ड्रीम राउंड” रहा आज का दिन: अक्षय

अपने प्रदर्शन पर खुश अक्षय ने कहा कि यह उनके करियर के बेहतरीन राउंड्स में से एक रहा। ड्राइविंग, आयरन-प्ले और पुटिंग—हर विभाग में उनका खेल शीर्ष स्तर का रहा। उन्होंने बताया कि पूरे राउंड में वह केवल तीन ग्रीन ही मिस कर पाए और दूसरे व 17वें होल पर होल-इन-वन से महज एक फुट से चूक गए।

पिछले फॉर्म का मिला फायदा

दो बार के डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई विजेता अक्षय ने कहा कि पिछले साल के अंत में मिले अच्छे नतीजों का उन्हें फायदा मिल रहा है। नयारायपुर के कोर्स से उनकी परिचितता भी इस शानदार शुरुआत में मददगार साबित हुई, क्योंकि पिछले साल यहां उन्होंने टॉप-10 फिनिश किया था।

16 साल के कार्तिक सिंह ने भी चौंकाया

महज 16 वर्षीय कार्तिक सिंह ने अपने डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई डेब्यू में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक ईगल, सात बर्डी और एक बोगी के साथ दिन का अंत संयुक्त दूसरे स्थान पर किया। कार्तिक हाल ही में पीजीटीआई क्वालिफाइंग स्कूल में संयुक्त सातवें स्थान पर रहे थे।