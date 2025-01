स्पोर्ट्स डेस्क : भारत भले ही इस टेस्ट मैच को न जीत पाए, लेकिन मंगलवार को ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम ने जो हासिल किया, उसके बाद वे विजेता से कम नहीं हैं। चौथे दिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या भारत (51/4 स्कोर) फॉलोऑन से बच पाएगा। यह अधिकांश समय असंभव लग रहा था, क्योंकि उनके पास कोई संभावना नहीं दिख रही थी। जब उन्होंने 213 रन पर अपना नौवां विकेट खो दिया तब भी 33 रन पीछे थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के जबरदस्त प्रयास ने भारत को 246 रन के आंकड़े को पार करने में मदद की। इसके बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली की शुखी का कोई ठिकाना नहीं रहा।

बुमराह की बल्लेबाजी की योग्यता पर एक रिपोर्टर द्वारा सवाल उठाए जाने के कुछ घंटों बाद करारा जवाब मिला, भारत के तेज गेंदबाज ने अपनी टिप्पणी को सही ठहराया और 27 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि सबसे बड़ा आश्चर्य उनके जोड़ीदार आकाश दीप से हुआ जिन्होंने 54 गेंदों पर 39 रनों की नाबाद साझेदारी में अधिकांश रन (31 गेंदों पर 27 रन) बनाए, जिससे भारत स्टंप्स तक 252/9 पर पहुंच गया। खेल में केवल तीन सत्र शेष हैं और बुधवार को बारिश की आशंका है, भारत मेलबर्न में 99.9 प्रतिशत जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ 1-1 की बराबरी पर है।

