मुंबई (महाराष्ट्र) : भारत के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने बुधवार को रविचंद्रन अश्विन के लिए एक भावनात्मक विदाई नोट लिखा, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अश्विन ने उस समय कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया जब वह आधिकारिक तौर पर अपने फैसले की घोषणा करने के लिए भारत के कप्तान रोहित शर्मा के साथ शामिल हुए। जब टेस्ट के आखिरी दिन अश्विन और विराट कोहली के बीच एक भावुक पल कैमरे में कैद हुआ तो प्रशंसकों को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अश्विन काफी भावुक दिखे और कोहली ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया और आने वाली महत्वपूर्ण घोषणा का संकेत दिया।

अश्विन के संन्यास की खबर आने के बाद से उनके उल्लेखनीय करियर का जश्न मनाते हुए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल को लेते हुए, रहाणे ने अश्विन के गेंदबाजी करते समय स्लिप पर खड़े होने की याद दिलाते हुए इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बताया। उन्होंने अश्विन को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दीं। रहाणे ने एक्स पर पोस्ट किया कि अविश्वसनीय यात्रा के लिए बधाई, @ashwinravi99! स्लिप पर खड़े होकर गेंदबाजी करना आपके लिए कभी भी नीरस क्षण नहीं था, हर गेंद एक मौके की प्रतीक्षा की तरह महसूस होती थी। आपके अगले अध्याय के लिए शुभकामनाएं।

Congratulations on an incredible journey, @ashwinravi99! Standing at slip was never a dull moment with you bowling, every ball felt like a chance waiting to happen. All the best for your next chapter! pic.twitter.com/HhBUHVPu3v