स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। अनुभवी बल्लेबाज़ अजिंक्य रहाणे ने निजी कारणों का हवाला देते हुए मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन के बचे हुए मुकाबलों से खुद को अलग कर लिया है। मुंबई को अपने शेष दो लीग मैच हैदराबाद और दिल्ली के खिलाफ खेलने हैं, लेकिन इन अहम मुकाबलों में रहाणे टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

निजी कारणों से लिया फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजिंक्य रहाणे ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित कर दिया है कि वह इस सीजन के बाकी दो रेड-बॉल मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। मुंबई की टीम 22 से 25 जनवरी के बीच हैदराबाद के खिलाफ अवे मैच खेलेगी, जबकि 29 जनवरी से 1 फरवरी तक दिल्ली के खिलाफ मुकाबला एमसीए-बीकेसी ग्राउंड पर होगा। हैदराबाद मैच के लिए टीम की घोषणा 17 जनवरी को की जानी थी।

रहाणे का मौजूदा रणजी प्रदर्शन

37 वर्षीय अजिंक्य रहाणे पिछले दो सीजन से मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि, मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में उनका प्रदर्शन औसत रहा है। चार मैचों में उन्होंने सिर्फ एक शतक लगाया है। रहाणे जुलाई 2023 के बाद से भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं, लेकिन वह आगामी आईपीएल सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम का हिस्सा हैं, जहां उन्होंने आईपीएल 2025 में कप्तानी भी की थी।

मुंबई की कप्तानी और टीम स्थिति

इस सीजन से पहले रहाणे ने मुंबई की कप्तानी छोड़ दी थी और युवा खिलाड़ी को मौका देने की बात कही थी। इसके बाद शार्दुल ठाकुर को टीम की कमान सौंपी गई। कप्तानी छोड़ने के बावजूद रहाणे ने खिलाड़ी के तौर पर टीम में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई थी।

प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर मुंबई

रहाणे की गैरमौजूदगी के बावजूद मुंबई की टीम मजबूत स्थिति में है। रणजी ट्रॉफी ग्रुप D में मुंबई 5 मैचों में 24 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है, जिसमें तीन जीत और दो ड्रॉ शामिल हैं। आखिरी दो लीग मैच टीम के लिए क्वार्टरफाइनल की दृष्टि से बेहद अहम होंगे।

अंतरराष्ट्रीय करियर की झलक

अजिंक्य रहाणे का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ था। वह अब तक भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 5077 रन बनाए हैं। उनके नाम 12 शतक और 26 अर्धशतक दर्ज हैं। इसके अलावा वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल में भी खेले थे, जहां भारत को ऑस्ट्रेलिया से 209 रन से हार का सामना करना पड़ा था।