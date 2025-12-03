पणजी (गोवा): AIFF सुपर कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में पंजाब FC गुरुवार को फातोर्डा स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ईस्ट बंगाल FC का सामना करेगा। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें विजेता रहीं और अब फाइनल में जगह बनाने के लिए शाम 4 बजे मुकाबला खेलेंगी।

ग्रुप स्टेज में पंजाब FC का दबदबा

पंजाब FC पूरे ग्रुप स्टेज में अजेय रहा। टीम ने दो मुकाबले 3-0 से जीते—पहले गोकुलम केरल FC और फिर मोहम्मडन SC के खिलाफ। निखिल प्रभु, प्रिंसटन रेबेलो, नाइंथोइंगानबा मीतेई और समीर ज़ेल्ज़कोविक जैसे खिलाड़ियों ने अहम गोल दागे। बेंगलुरु FC के खिलाफ निर्णायक मुकाबला 0-0 से बराबर रहने के बाद पेनल्टी पर पंजाब FC ने जीत दर्ज की और ग्रुप में टॉप किया।

ईस्ट बंगाल की मजबूत वापसी

ईस्ट बंगाल ने शुरुआत में डेम्पो SC से 2-2 की बराबरी की, लेकिन अगले मैच में चेन्नईयिन FC को 4-0 से हराकर जोरदार वापसी की। अंतिम ग्रुप मैच में मोहन बागान सुपर जाइंट को 0-0 पर रोककर गोल अंतर के आधार पर सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया।

पंजाब FC को बढ़त दिलाएंगे युवा खिलाड़ी

हेड कोच पनागियोटिस डिल्मपेऱिस ने कहा कि टीम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पूरी तरह तैयार है। मुहम्मद सुहैल की वापसी पंजाब FC के लिए राहत की खबर है। टीम के युवाओं- नाइंथोइंगानबा मीतेई, मंगलेन्थांग किपगेन और कप्तान निखिल प्रभु ने ग्रुप स्टेज में शानदार खेल दिखाया।

दोनों टीमों में विदेशी खिलाड़ियों का दम

पंजाब FC ने डैनी रामिरेज, समीर ज़ेल्ज़कोविक और न्सुंगुसी एफियोंग जैसे विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो अब तक प्रभावशाली रहे हैं।

कड़ा मुकाबला तय, फाइनल में जगह दांव पर

दोनों टीमें शानदार लय में हैं और फाइनल से बस एक कदम दूर हैं। पंजाब FC जहां अपने अनुशासित और अजेय अभियान को जारी रखना चाहेगा, वहीं ईस्ट बंगाल अनुभव और विदेशी खिलाड़ियों की ताकत पर भरोसा करेगा। यह मुकाबला छोटे-छोटे पलों और सटीक फैसलों पर निर्भर रहने वाला है।