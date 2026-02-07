स्पोर्ट्स डेस्क : श्रीलंका क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज ईशन मलिंगा चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई तीन मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में उनका कंधा डिसलोकेट हो गया था, जिसके बाद से ही उनके खेलने पर संशय बना हुआ था। अब आधिकारिक तौर पर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है।

मलिंगा की जगह प्रमोद मदुशन की एंट्री

ईशन मलिंगा के बाहर होने के बाद प्रमोद मदुशन को श्रीलंका की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। 32 वर्षीय मदुशन करीब तीन साल बाद T20 इंटरनेशनल में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने आखिरी बार अप्रैल 2023 में इस फॉर्मेट में मैच खेला था। अब मदुशन, दासुन शनाका, मथीशा पथिराना और दुश्मंथा चमीरा के साथ टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगे। अपने करियर में अब तक उन्होंने 8 T20I मैचों में 12 विकेट लिए हैं।

IPL 2025 में चमके थे ईशन मलिंगा

ईशन मलिंगा को IPL 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद श्रीलंका की सीनियर टीम में जगह मिली थी। उन्होंने 7 मैचों में 13 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया था। हालांकि, चोट के कारण अब वह वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगे, जो टीम के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है।

श्रीलंका का T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल

श्रीलंका को ग्रुप B में रखा गया है, जहां उनका सामना ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे से होगा।

8 फरवरी: आयरलैंड बनाम श्रीलंका (कोलंबो)

12 फरवरी: ओमान बनाम श्रीलंका

16 फरवरी: ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका

19 फरवरी: जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका

श्रीलंका की T20 वर्ल्ड कप टीम

दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कमिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंदु मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, चरिथ असलंका, जेनिथ लियानागे, पवन रत्नायके, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्षाना, दुश्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, प्रमोद मदुशन।