खेल डैस्क : अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानउल्लाह गुरबाज ने शारजहा के मैदान पर अपनी शानदार फार्म जारी रखते हुए शतक जड़ दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में जब अफगानिस्तान की टीम 245 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब गुरबाज ने 120 गेंदों पर 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से 101 रन बना दिए। 46वां मैच खेल रहे गुरबाज का यह वनडे करियर में 8वां शतक है। वह अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले प्लेयर हैं। देखें आंकड़े-

वनडे में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शतक

8 शतक : रहमानउल्लाह गुरबाज (46 पारी)

6 शतक : मोहम्मद शहजाद (84 पारी)

5 शतक : इब्राहिम जादरान (33 पारी)

5 शतक : रहमत शाह (112 पारी)

2 शतक : करीम साद्दिक (22 पारी)

2 शतक : नवरोज मंगल (48 पारी)

2 शतक : मोहम्मद नबी (146 पारी)

8th ODI Hundred for @RGurbaz_21, his 3rd against @BCBtigers and his 3rd in Sharjah! 💯💯



Terrific knock, Gurbaza! 🔥#AfghanAtalan | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/4p7Ru9gzKK