स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 22 फरवरी को अहम मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में होगा। मुकाबले से पहले टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का एक जोशीला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

टीम हडल में अभिषेक का जोश

अभिषेक शर्मा भले ही अब तक टूर्नामेंट में रन बनाने में नाकाम रहे हों, लेकिन अहमदाबाद में अभ्यास सत्र के दौरान उन्होंने टीम का हौसला बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी।

BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अभिषेक टीम हडल के बीच आगे आकर छोटा लेकिन जोशीला भाषण देते नजर आए। उन्होंने अपने भाषण का अंत “जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल” के नारे के साथ किया, जिसके बाद पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ ने जोरदार उत्साह दिखाया। हडल में कप्तान Suryakumar Yadav भी मौजूद थे।

मैदान पर संघर्ष, लेकिन हौसला बरकरार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा अब तक लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट हो चुके हैं।

अमेरिका के खिलाफ – 0

पाकिस्तान के खिलाफ – 0

नीदरलैंड्स के खिलाफ – 0; वहीं, बीमारी के कारण वे नामीबिया के खिलाफ मुकाबला नहीं खेल पाए थे।

हालांकि, ट्रेनिंग के दौरान उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आया। उन्होंने मुख्य कोच Gautam Gambhir के साथ अतिरिक्त समय बिताया और अपनी तकनीक पर खास काम किया।

टीम मैनेजमेंट का पूरा समर्थन

लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम मैनेजमेंट अभिषेक के साथ खड़ा है। गेंदबाजी कोच Morne Morkel ने साफ कहा कि प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह को लेकर कोई चर्चा नहीं है।

मोर्केल ने कहा: 'बिल्कुल कोई चर्चा नहीं। वह वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। अब हम वर्ल्ड कप के अहम चरण में हैं और हमें उनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभिषेक एक मनोरंजक खिलाड़ी हैं और दर्शक उन्हें खेलते देखना पसंद करते हैं।

दक्षिण अफ्रीका से बड़ी टक्कर

यह मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मैच होगा। 2024 के फाइनल के बाद दोनों टीमें पहली बार इस बड़े मंच पर आमने-सामने होंगी। दक्षिण अफ्रीका कप्तान एडेन मार्कराम की अगुवाई में आत्मविश्वास से भरी है, जबकि भारत अभी तक टूर्नामेंट में अजेय रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि क्या अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से जवाब देंगे या नहीं।