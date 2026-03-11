स्पोर्ट्स डेस्क : भारत की ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के बाद टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के परिवार में जश्न का माहौल है। उनके पिता राजकुमार शर्मा ने बेटे के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए इसे पूरे परिवार और समुदाय के लिए गर्व का पल बताया। अमृतसर में ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभिषेक का टीम इंडिया की जीत में योगदान परिवार के लिए बेहद भावुक और गर्व का क्षण है।

टूर्नामेंट की शुरुआत रही थी मुश्किल

अभिषेक शर्मा के लिए इस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत आसान नहीं रही थी। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में वह लगातार तीन बार शून्य पर आउट हो गए थे। हालांकि फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अहम पारी खेली और भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई।

फाइनल में खेली मैच जिताने वाली पारी

फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन की विस्फोटक पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। उनकी तेज शुरुआत की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा किया।

पूरे मोहल्ले ने मनाया जश्न

अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा ने कहा कि यह खुशी सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रही। उन्होंने बताया कि मोहल्ले के लोग भी उनके लिए परिवार जैसे हैं और सभी ने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया। उनके मुताबिक कॉलोनी के लोगों ने उन्हें अहमदाबाद जाकर अभिषेक से मिलने और शुभकामनाएं देने के लिए भी प्रेरित किया था।

अहमदाबाद में बेटे से की थी मुलाकात

राजकुमार शर्मा ने बताया कि वह अहमदाबाद गए थे और वहां अभिषेक से मुलाकात की। उन्होंने बेटे से कहा कि उनके मोहल्ले और अमृतसर के लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह अच्छा प्रदर्शन करे। यह सुनकर अभिषेक भी काफी खुश हुए थे।

अमृतसर में मनाया गया जश्न

भारत की जीत के बाद अभिषेक शर्मा के गृह शहर अमृतसर में भी लोगों ने जश्न मनाया। लोगों ने केक काटकर खुशी मनाई और टीम इंडिया की जीत का जश्न साझा किया। राजकुमार शर्मा ने सभी लोगों का प्यार और समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी दिया।

भारत ने रचा इतिहास

टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए। भारत घरेलू जमीन पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बना, लगातार दो बार (2024 और 2026) खिताब जीतने वाली पहली टीम बना और तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाली टीम भी बन गया। इससे पहले भारत ने 2007, 2024 और अब 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीता है।