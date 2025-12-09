Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: अभिषेक शर्मा 2025 में पाकिस्तान में गूगल सर्च में शीर्ष पर रहे हैं और उन्होंने ऑनलाइन लोकप्रियता के मामले में देश के कुछ सबसे बड़े क्रिकेट सितारों को पछाड़ दिया है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले शीर्ष 10 एथलीटों की सूची में भी जगह नहीं बना पाए। 

अभिषेक शर्मा ने जीता पाकिस्तान का ध्यान

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान में ऑनलाइन लोकप्रियता के मामले में देश के सबसे बड़े क्रिकेट सितारों को पछाड़ दिया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ तक टॉप-10 में नहीं आ पाए। भारत ने साल 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए चारों मैचों में जीत दर्ज की, लेकिन अभिषेक का प्रभाव इसके बाहर भी महसूस किया गया।

एशिया कप में अभिषेक बने ब्रेकआउट स्टार

25 वर्षीय अभिषेक ने एशिया कप में 314 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे बड़े रन-स्कोरर का खिताब हासिल किया। उनका स्ट्राइक रेट 200 के आसपास रहा और उन्होंने अपनी आक्रामक शैली से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारत-पाकिस्तान मैच में उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में 31 रन बनाकर धमाल मचाया।

पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च होने वाले एथलीट

अभिषेक शर्मा ने 2025 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च होने वाले एथलीट बनकर इतिहास रचा। वह टॉप-5 में शामिल एकमात्र गैर-पाकिस्तानी खिलाड़ी बने। टॉप-5 सूची इस प्रकार रही:

अभिषेक शर्मा – भारतीय क्रिकेटर
हसन नवाज़ – पाकिस्तानी क्रिकेटर
इरफ़ान खान नियाज़ी – पाकिस्तानी क्रिकेटर
साहिबजादा फरहान – पाकिस्तानी क्रिकेटर
मुहम्मद अब्बास – पाकिस्तानी क्रिकेटर

2025 में पाकिस्तान पर हावी रहा भारत 

अभिषेक की यह उछाल इस साल भारत के दबदबे भरे दौर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन के बाद आई। युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 2025 में पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले एथलीट बन गए, जबकि भारत ने साल भर खेले गए अपने सभी चार मैचों में पाकिस्तान को हराया। चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर एशिया कप फाइनल तक भारत ने मैदान पर तो दबदबा बनाया ही, अभिषेक ने इसके अलावा भी लोगों का ध्यान खींचा।

भारत में गूगल सर्च में भी चमके अभिषेक

पाकिस्तान में सफलता के साथ-साथ भारत में भी अभिषेक ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा सर्च हुए। भारत की टॉप-10 सूची में ज्यादातर क्रिकेटर शामिल थे, जिसमें महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने भी अपनी जगह बनाई।

एक साल, दो देश और एक उभरता सितारा

भारत ने 2025 में पाकिस्तान को स्कोरबोर्ड पर मात दी, वहीं अभिषेक शर्मा ने सर्च इंजिन पर भी अपनी पकड़ बनाई। मैच-विनिंग पारी और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च होने के साथ अभिषेक ने रिवेलरी को पहचान में बदल दिया और 2025 को अपने नाम का साल बना दिया।
 