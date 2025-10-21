रावलपिंडी : पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। शफीक को मैच के छठे ओवर में स्टंप्स के पास गेंद लगने के बावजूद जीवनदान मिला, और इसके बाद उन्होंने शान मसूद के साथ अहम साझेदारी निभाई। यह साझेदारी पाकिस्तान की पारी को मजबूत करने में निर्णायक रही, खासकर जब सलामी बल्लेबाज़ इमाम-उल-हक जल्दी आउट हो गए।

शफीक और मसूद की नाबाद साझेदारी

लंच तक पाकिस्तान का स्कोर 95/1 था। शफीक 37 रन और मसूद 38 रन बनाकर खेल रहे थे। मसूद ने आक्रामक बल्लेबाजी की और तीन छक्के और एक चौका लगाया, जबकि शफीक ने चार चौके जड़े। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए नाबाद 60 रन जोड़कर टीम को संकट से बाहर निकाला।

इस पारी में शफीक को दो बार कैच छूटने और एक बार गेंद उनके बाहरी किनारे से स्लिप में जाने का फायदा मिला। खासकर मार्को जेनसन की गेंद शफीक के डिफेंस को चीरते हुए स्टंप्स के बहुत करीब गई, लेकिन बेल्स नहीं गिरीं, जिससे बल्लेबाज़ बच गया। दक्षिण अफ़्रीका ने रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्राएज ने दिखाया कि गेंद स्टंप्स के पास ही थी और शफीक को जीवनदान मिला।

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी

दक्षिण अफ़्रीका के लिए ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने इमाम-उल-हक को 17 रन पर आउट किया। तेज़ गेंदबाज़ कैगिसो रबाडा ने नई गेंद से शुरुआत की, जबकि मार्को जेनसन ने भी तेज़ गेंदबाज़ी की। पहले टेस्ट में हारे हुए तेज़ गेंदबाज़ हसन अली की जगह तीसरे स्पिनर के रूप में आसिफ अफरीदी को शामिल किया गया।

पाकिस्तान का स्पिन आक्रमण

38 साल और 299 दिन की उम्र में आसिफ अफरीदी टेस्ट डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के दूसरे सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी बने। इससे पहले मीरान बख्श 1955 में भारत के खिलाफ 47 साल और 284 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू कर चुके थे। इस बदलाव के साथ पाकिस्तान ने अपने स्पिन आक्रमण को मजबूत किया।

दक्षिण अफ्रीका की टीम

दक्षिण अफ़्रीका ने अनुभवी स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल किया, जो पहले टेस्ट में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। इसके अलावा तेज़ गेंदबाज़ी के लिए मार्को जेनसन को रबाडा के साथ टीम में लिया गया।

पहला टेस्ट जीतने के बाद दबाव

लाहौर में पहले टेस्ट को 93 रनों से जीतने के बाद, पाकिस्तान अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहता है। शफीक और मसूद की साझेदारी ने टीम को इस लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान दूसरी पारी में भी दबाव संभाल पाएगा और दक्षिण अफ़्रीका को चुनौती दे पाएगा।