लंदन : इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी सर एलिस्टेयर कुक ने युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल को सलाह दी है कि वे चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को छोड़ने पर विचार करें और वारविकशायर के साथ काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए वापस आ जाएं। कुक का कहना है कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज IPL में कुछ भी नहीं कर रहा है और अपने तैयारी के कीमती समय को बर्बाद कर रहा है।

बेथेल हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में शानदार फॉर्म में थे, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ एक बेहतरीन शतक बनाया था। इस युवा खिलाड़ी ने सिर्फ 45 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की और टी20 विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक अपने नाम किया। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बावजूद बेथेल को RCB में अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। प्लेइंग XI में विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर फिल सॉल्ट, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और जोश हेजलवुड शामिल हैं।

कुक का मानना ​​है कि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेथेल के शतक ने यह साबित कर दिया कि वह इंग्लैंड की ओपनिंग की समस्या का हल हो सकते हैं। उन्हें IPL में बेंच पर बैठकर अपना समय बर्बाद करने के बजाय काउंटी क्रिकेट में वारविकशायर के लिए ओपनिंग करके चयनकर्ताओं के सामने एक ओपनर के तौर पर अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए।

कुक ने 'द ओवरलैप' और 'बेटफेयर' के पॉडकास्ट 'स्टिक टू क्रिकेट' में कहा, 'टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी के लिए, जिस तरह से उन्होंने सिडनी में, उस गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ और उन परिस्थितियों में बल्लेबाजी की... मैंने उनमें एक ऐसे खिलाड़ी को देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़का ओपनिंग कर सकता है। अगर वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता है, तो वह ओपनिंग भी कर सकता है। (लेकिन) यह आदर्श स्थिति नहीं है, है ना? बेथेल को असल में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ओपनिंग नहीं कर रहा है। वह IPL में बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। आदर्श स्थिति तो यह होती कि वह वापस आता और इंग्लैंड की मदद करने के लिए वारविकशायर के लिए ओपनिंग करता।'