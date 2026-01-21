मुंबई (महाराष्ट्र) : पूर्व भारतीय क्रिकेटर वरुण आरोन ने भारतीय T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म पर बात करते हुए कहा कि इसका कारण उनका "बहुत जल्दी" लैप शॉट खेलना और धीमी गेंदों के खिलाफ उनकी संघर्ष हो सकता है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आगे के लिए एक आदर्श बैटिंग पोजीशन भी बताई। पिछले साल 19 पारियों में 13.62 की खराब औसत और सिर्फ 123.16 के स्ट्राइक रेट से 218 रन और कोई फिफ्टी न होने के कारण सूर्या नए साल में अपनी फॉर्म को लेकर सवालों के घेरे में हैं जो उनकी शानदार कप्तानी के कारण नजरअंदाज हो गया है क्योंकि भारत ने उनकी कप्तानी में कोई सीरीज/टूर्नामेंट नहीं हारा है, जिसमें एशिया कप भी शामिल है।

पांच मैचों की न्यूजीलैंड सीरीज उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने, अपनी तकनीक को बेहतर बनाने और दुनिया को यह दिखाने का मौका देगी कि वह अपने करियर के अधिकांश समय में हमेशा से कितने खतरनाक T20I बल्लेबाज रहे हैं। 'गेम प्लान' पर बात करते हुए जियोस्टार एक्सपर्ट वरुण ने कहा, 'मुझे लगता है कि वह बहुत जल्दी अपना लैप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वह ऑफ-स्टंप के बाहर से गेंद को लेकर ऑन साइड में बहुत जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पिछले एक साल में उनके आउट होने के तरीकों को देखें, तो मुझे लगता है कि भारत में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है क्योंकि भारत में विकेट काफी धीमे थे।'

आरोन ने आगे कहा, 'बहुत से गेंदबाजों ने बहुत सारी धीमी गेंदें फेंकीं। पावरप्ले में जितनी 8 बार वह आउट हुए हैं, उनमें से चार बार वह धीमी गेंदों पर आउट हुए हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसने सूर्या को उनके पूरे करियर में परेशान किया है।' वरुण ने कहा कि IPL में भी जहां उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के हिस्से के रूप में ज़्यादातर असाधारण प्रदर्शन किया है, जिसमें पिछले साल 717 रनों का सीजन भी शामिल है, भारतीय कप्तान को धीमी गेंदों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा है और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें नंबर 4 पर बैटिंग करने से फायदा हो सकता है, जैसा कि वह MI के लिए करते हैं।

उन्होंने बताया, IPL में भी, जहाँ उनके आंकड़े शानदार हैं, उनके स्ट्राइक रेट के रडार पर एकमात्र कमी धीमी गेंदों के खिलाफ दिखती है। इसलिए मुझे लगता है कि सूर्यकुमार यादव को नंबर 4 पर खेलना चाहिए। इससे उसे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि जब आप नंबर पर बैटिंग कर रहे होते हैं और आप सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी हैं, तो आपको सच में लगता है कि आप अपने कुछ भी कर सकते हैं। बहस नंबर तीन या चार की है। मैं पर्सनली उन्हें नंबर चार पर बैटिंग करते हुए देखना पसंद करता हूं, जैसा वह मुंबई इंडियंस के लिए करते हैं। इन सभी पारियों (जहां उन्होंने रन बनाए हैं) में एक कॉमन फैक्टर यह है कि वह असल में गेंद को वहीं खेल रहे हैं जहां उसे खेला जाना चाहिए।'

सूर्यकुमार ने भारत के लिए 52 मैचों और पारियों में नंबर 4 पर बैटिंग की है, जिसमें उन्होंने 37.65 की औसत और 165.53 के स्ट्राइक रेट से 1,657 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं। नंबर तीन पर उनकी 31 पारियों में उन्होंने 32.92 की औसत और लगभग 160 के स्ट्राइक रेट से 856 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और छह अर्धशतक उनके नाम हैं।