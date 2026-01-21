नई दिल्ली : भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि हार्दिक पांड्या के बिना भारतीय टीम "अधूरी" है, उन्होंने ऑलराउंडर के बेजोड़ महत्व पर जोर दिया, क्योंकि टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की महत्वपूर्ण सीरीज के साथ टी20 विश्व कप के लिए अपनी अंतिम तैयारी शुरू कर रही है। यह सीरीज भारत का टी20 विश्व खिताब का बचाव शुरू करने से पहले आखिरी टी20I सीरीज है।

चोपड़ा ने जियोहॉटस्टार के 'गेम प्लान' पर बोलते हुए पांड्या की विशेष प्रशंसा की और उन्हें भारतीय टीम में अपूरणीय बताया। उन्होंने कहा, 'हार्दिक पांड्या के बिना टीम इंडिया अधूरी है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हार्दिक है। वह बल्ले और गेंद से जो योगदान देते हैं, वह भारत में कोई और नहीं कर सकता। आप शायद वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को प्लेइंग इलेवन में रखना चाहें, लेकिन फिर आपको नंबर 8 पर एक बल्लेबाज की भी जरूरत होगी। आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता, आप बारह खिलाड़ी मैदान में नहीं उतार सकते।'

उन्होंने कहा, 'सिर्फ हार्दिक ही आपके लिए यह कर सकते हैं। वह नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं और प्रभाव डाल सकते हैं, और वह डेथ ओवरों में भी गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप का आखिरी ओवर भी फेंका था जिसे भारत ने जीता था। सिर्फ हार्दिक ही ऐसी चीजें कर सकते हैं। आपको उनके जैसा कोई और नहीं मिलेगा।' चोपड़ा ने कहा कि चोट और फॉर्म की चिंताओं के बीच कॉम्बिनेशन तय करने के लिए न्यूजीलैंड सीरीज भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा, 'न्यूजीलैंड के खिलाफ यह पांच मैचों की टी20I सीरीज सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी के साथ आया है। वनडे सीरीज में उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया था, लेकिन यहां उनकी मुख्य टी20 विश्व कप टीम खेल रही है।'

उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट को सीरीज का इस्तेमाल अपने संतुलन को अंतिम रूप देने के लिए करना चाहिए। मौजूदा कमेंटेटर ने कहा, 'क्या वे दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर खिलाएंगे? उन्हें किन बल्लेबाजों की जरूरत है? अगर तिलक वर्मा फिट हैं, तो क्या वे रिंकू सिंह को मौका देंगे या श्रेयस अय्यर को खिलाते रहेंगे? इस सीरीज से पहले कई सवालों के जवाब देने हैं।'

चोपड़ा ने टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा के बढ़ते कद के बारे में भी बात की और कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज में अब "डर का फैक्टर" है। उन्होंने कहा, 'पिछले छह से आठ महीनों में अभिषेक शर्मा ने अपने खेल के अलग-अलग पहलू दिखाए हैं। अब उनकी शोहरत उनके आने से पहले ही पहुंच जाती है जैसा डर रोहित शर्मा का इस फॉर्मेट में था।' भारतीय कप्तान सूर्यकुमार के बारे में चोपड़ा ने पारी की शुरुआत में थोड़े से टैक्टिकल बदलाव की सलाह दी। उन्होंने कहा, 'उन्हें खुद को याद दिलाना होगा कि वह 360-डिग्री प्लेयर हैं और मैदान के चारों ओर रन बना सकते हैं। शुरुआत में उन्हें सीधे और जमीन के साथ खेलने की कोशिश करनी चाहिए।'