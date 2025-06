खेल डैस्क : ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के स्लॉग ओवर्स में वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर और रोमारियो शेपर्ड ने इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की। दोनों ने 17.3 ओवर में 148-5 के स्कोर पर छठे विकेट के लिए मात्र 14 गेंदों में 42 रनों की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को 20 ओवर में 196-6 के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया।

होल्डर ने पारी के 19वें ओवर की शुरुआत रशीद के खिलाफ तीन विशाल छक्कों के साथ की। चौथी गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में एक रन लेकर उन्होंने रोमारियो शेपर्ड को स्ट्राइक दी, जिन्होंने दो और छक्के जड़कर रशीद के इस ओवर से 31 रन बटोरे। इस आक्रामक बल्लेबाजी ने रशीद को चार ओवर में 1-59 के महंगे आंकड़ों के साथ समाप्त करने के लिए मजबूर किया। इस जीत के लिए जरूरी मैच में वेस्टइंडीज ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। होल्डर ने अंतिम ओवर में मार्क वुड के खिलाफ दो और चौके जड़कर केवल नौ गेंदों में नाबाद 29 रनों की शानदार पारी खेली। शेपर्ड ने 11 गेंदों में 19 रन बनाए, लेकिन अंतिम ओवर की पेनल्टिमेट गेंद पर जोस बटलर के रन आउट के कारण पवेलियन लौटे।

