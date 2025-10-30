मेलबर्न : मेलबर्न के 17 साल के क्लब क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की मंगलवार को ट्रेनिंग के दौरान गर्दन पर गेंद लगने से दुखद मौत हो गई। मेलबर्न के बाहरी पूर्वी इलाके में फर्न्ट्री गली में हुई इस घटना के बाद बेन को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वह नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे।

नेट्स में गेंदों से प्रैक्टिस कर रहे थे बेन

टी20 मैच की तैयारी के लिए साइडआर्म से गेंदें फेंकी जा रही थीं, जिसे 'वैंगर' भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसमें स्टेम गार्ड नहीं था। बेन अपने साथियों के साथ टी20 मैच से पहले नेट्स में गेंदों से प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उन्हें चोट लगी। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और इंटेंसिव केयर पैरामेडिक्स बेन को मोनाश चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल ले गए, जहां बुधवार को उनकी मौत हो गई। फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब ने गुरुवार को उनकी मौत की घोषणा की।

क्लब ने जारी किया बयान

क्लब ने एक बयान में कहा, 'हम बेन की मौत से बहुत दुखी हैं, और उनकी मौत का असर हमारे पूरे क्रिकेट समुदाय पर पड़ेगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार जेस, ट्रेसी, कूपर और जैक, उनके बड़े परिवार, उनके दोस्तों और उन सभी के साथ हैं जो बेन को जानते थे और उस खुशी को जानते थे जो वह लाते थे।'

'उसे क्रिकेट बहुत पसंद था'

क्रिकेट विक्टोरिया ने बेन के पिता जेस ऑस्टिन और ऑस्टिन परिवार की ओर से एक बयान जारी किया जिसमें लिखा था, "हम अपने प्यारे बेन की मौत से बहुत दुखी हैं, जिनकी गुरुवार सुबह मौत हो गई। ट्रेसी और मेरे लिए बेन एक प्यारा बेटा था, कूपर और जैक का बहुत प्यारा भाई था और हमारे परिवार और दोस्तों की जिंदगी में एक चमकती रोशनी था। इस दुखद घटना ने बेन को हमसे छीन लिया, लेकिन हमें इस बात का थोड़ा सुकून है कि वह कुछ ऐसा कर रहा था जो वह कई गर्मियों से कर रहा था - दोस्तों के साथ नेट्स में जाकर क्रिकेट खेलना।'

उन्होंने कहा, 'उसे क्रिकेट बहुत पसंद था और यह उसकी जिंदगी की खुशियों में से एक थी। हम उनके टीममेट को भी सपोर्ट करना चाहेंगे जो नेट्स में बॉलिंग कर रहे थे, इस एक्सीडेंट से दो युवा लड़कों पर असर पड़ा है और हमारी दुआएं उनके और उनके परिवार के साथ भी हैं। हम मंगलवार शाम से सपोर्ट के लिए फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब, मुलग्रेव क्रिकेट क्लब और एल्डन पार्क क्रिकेट क्लब सहित क्रिकेट कम्युनिटी और उन दर्जनों लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो बेन से हॉस्पिटल में मिलने आए। आखिर में, हम घटनास्थल पर मौजूद सभी फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स और मोनाश चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने बेन की मदद के लिए बहुत मेहनत की। हम बेन को हमेशा याद रखेंगे।'