नेशनल डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को हुए एशिया कप 2025 में भारत मे 6 विकेट पाक को हराकर एक और शानदार जीत हासिल की है। यह टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर भारत की दूसरी जीत थी, क्योंकि इससे पहले ग्रुप स्टेज के मैच में भी भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। हफ्ते भर के भीतर दो बार पाकिस्तान को मात देने के बाद जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से पूछे गए सवाल के जवाब में बड़ा बयान दिया है। जानते हैं कि क्या है सवाल और यादव ने इस पर क्या जवाब दिया?

राइवलरी जैसी कोई चीज़ अब रही नहीं

मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव से भारत-पाकिस्तान की पुरानी प्रतिद्वंदिता पर सवाल पूछा गया। इस पर सूर्यकुमार ने पत्रकारों से कहा कि अब उन्हें यह सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर में अब भारत और पाकिस्तान के बीच "प्रतिद्वंदिता जैसी कोई चीज बची नहीं है।" उनके इस बयान से साफ पता चलता है कि भारतीय टीम अब पाकिस्तान को एक सामान्य प्रतिद्वंद्वी मानती है।

Surya : "There is no rivalry anymore"



pic.twitter.com/2gKkgVtKMN — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) September 21, 2025

कांटे की टक्कर हो तब राइवलरी कहलाती है

सूर्यकुमार ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि "राइवलरी तब होती है, जब दो टीमों के बीच कांटे की टक्कर होती है।" उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, "अगर 15 या 16 मैचों में से एक टीम 8 और दूसरी 7 मैच जीतती है, तब उसे प्रतिद्वंदिता कहना सही लगता है।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें सही आंकड़े तो याद नहीं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जीत और हार के आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर है। सूर्यकुमार का यह बयान आंकड़ों से भी मेल खाता है।

एशिया कप में भारत-पाक का रिकॉर्ड

21 सितंबर का मैच एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 21वां मुकाबला था। इसमें भारत ने 12 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 6 जीत मिली हैं। 3 मैच टाई या बेनतीजा रहे हैं।