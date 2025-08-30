नेशनल डेस्क: IPL 2025 का खिताब जीतने वाली RCB ने एक बड़ा और भावुक फैसला लिया है। टीम ने 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में मारे गए 11 प्रशंसकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस हादसे में 50 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे।

We lost eleven members of the RCB family. They were part of us. Part of what makes our city, our community & our team unique.

RCB ने 84 दिनों तक सोशल मीडिया से दूरी बनाई

जीत के जश्न के दौरान हुए इस दुखद हादसे के बाद आरसीबी ने लगभग तीन महीने (84 दिन) तक अपनी जीत का जश्न नहीं मनाया। टीम ने इस घटना पर दुख जताते हुए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा, "4 जून 2025 को हमारे दिल टूट गए। हमने आरसीबी परिवार के 11 अनमोल सदस्यों को खो दिया। वे हमारी टीम का ही नहीं, बल्कि हमारे शहर और समुदाय का हिस्सा थे। उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी।"

"यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि एकजुटता का वादा है"

आरसीबी ने अपने बयान में आगे कहा कि कोई भी मदद इस खालीपन को नहीं भर सकती, लेकिन सम्मान के तौर पर यह मदद एक शुरुआत है। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि करुणा, एकजुटता और लगातार देखभाल का वादा है। टीम ने 'आरसीबी केयर्स' नाम से एक नई पहल भी शुरू करने का ऐलान किया है, जो भविष्य में ऐसे ही सार्थक कार्यों के लिए काम करेगी।

चिन्नास्वामी स्टेडियम को 'असुरक्षित' घोषित किया गया

इस घटना के बाद जॉन माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित (Unsafe) बताया गया। इसके परिणामस्वरूप, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान बेंगलुरु में होने वाले सभी मैचों को नवी मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है।