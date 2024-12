खेल डैस्क : जिम्बाब्वे ने गुरुवार को बुलावायो में तीसरे और आखिरी टी20 मैच में पाकिस्तान को हराकर दो विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। जिम्बाब्वे ने 133 रन के लक्ष्य को एक गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया और नए रूप वाली पाकिस्तानी टीम के खिलाफ सीरीज में 0-3 से वाइटवॉश से बच गया। टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ जिमबाब्वे की यह केवल तीसरी जीत है। इससे पहले खेली गई वनडे सीरीज में भी जिमबाब्वे पहला मुकाबला जीतने में सफल रही थी। लेकिन बाद में वह वनडे सीरीज 1-2 से हार गई।



ऐसा रहा मुकाबला

पाकिस्तान की शुरूआत खराब रही। सैम अयुब प्लेइंग 11 में नहीं थी। ऐसे में ओपनर शाहिबजादा फरहान 4 तो उमेर यूसुफ 0 पर ही आऊट हो गए। कप्तान सलमान आगा ने 32 गेंदों पर 32 तो तैय्यब ताहिर ने 14 गेंदों पर 21 रनों का योगदान दिया। इसके बाद कासिम अकरम ने 20, अराफात मिन्हास ने 22, अब्बास अफरीदी ने 15 रन बनाकर स्कोर 132 तक पहुंचा दिया। जवाब में खेलने उतरी जिमबाब्वे को ओपनर ब्रेन बैनेट ने 43 और मुरुमानी ने 15 रन बनाकर अच्छी शुरूआत दी। कप्तान सिकंदर रजा के 19 रन बनाने के बाद जिमबाब्वे ने तेजी से विकेट गंवाए। लेकिन आखिर में मापोसा ने 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर अपनी टीम को आखिरी ओवर में 8 विकेट से जीत दिला दी।

Zimbabwe win the third T20I by two wickets as Pakistan claim the series 2-1.