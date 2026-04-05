कोलकाता : पंजाब किंग्स के सहायक गेंदबाजी कोच ट्रेवर गोंसाल्वेस का कहना है कि युजवेंद्र चहल का 'खतरनाक' अंदाज उनकी लगातार कड़ी मेहनत की वजह से है और यह अनुभवी लेग-स्पिनर सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ होने वाले IPL मैच में एक बार फिर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने की तैयारी में हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चहल KKR के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाजों को उनके खिलाफ खेलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। केकेआर के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर गोंसाल्वेस ने कहा, 'भारतीय क्रिकेट में युजवेंद्र चहल एक बहुत ही खतरनाक नाम है। और विदेशों में तो वह और भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं।'

उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ सालों में मैंने जो देखा है, वह मैदान के अंदर और बाहर, दोनों ही जगहों पर अपने काम को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं। वह बस लगातार अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते हैं।'