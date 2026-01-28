स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में गुरु-शिष्य की जोड़ी जब भी सुर्खियों में आती है, फैंस का मनोरंजन तय होता है। इस बार पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह और इन-फॉर्म T20I ओपनर अभिषेक शर्मा की हल्की-फुल्की नोकझोंक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। जहां अभिषेक अपने शानदार प्रदर्शन से मैदान पर धमाल मचा रहे हैं, वहीं युवराज अपने खास मज़ाकिया अंदाज़ से उन्हें ज़मीन से जुड़े रहने की याद दिला रहे हैं। हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट पर युवराज का कमेंट देखते ही देखते वायरल हो गया।

इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुआ मजेदार सिलसिला

अभिषेक शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर ऑल-ब्लैक आउटफिट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा—“बस मैं।” यह पोस्ट देखते ही फैंस की नज़रें टिक गईं, लेकिन सबसे दिलचस्प रिएक्शन आया उनके मेंटर युवराज सिंह का। युवराज ने मज़ाकिया लहजे में अभिषेक को खुद की तारीफ करने पर छेड़ते हुए लिखा, “अपनी तारीफें आप ही! वाह छोटे डीन साहब।” यह कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने इसे गुरु-शिष्य की शानदार बॉन्डिंग बताया।

मैदान पर अभिषेक का धमाकेदार प्रदर्शन

यह मज़ाक ऐसे समय में आया है जब अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीसरे T20I में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। यह किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज T20I अर्धशतक है। बरसापारा स्टेडियम में खेली गई इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया।

युवराज के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचे अभिषेक

अभिषेक का यह अर्धशतक युवराज सिंह के ऐतिहासिक 12 गेंदों में बनाए गए अर्धशतक से बस दो गेंद पीछे रहा। युवराज का वह रिकॉर्ड 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ बना था, जिसे आज भी T20 क्रिकेट की सबसे यादगार पारियों में गिना जाता है। यही वजह है कि युवराज अक्सर मज़ाक में अभिषेक को याद दिलाते रहते हैं कि वह अभी उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंचे हैं।

मैच के बाद भी जारी रहा मजाक

मैच खत्म होने के बाद युवराज ने X (पहले ट्विटर) पर भी अपने शागिर्द को बधाई देते हुए चुटकी ली। उन्होंने लिखा, “अभी भी 12 गेंदों में 50 नहीं बना पाए, है ना? शानदार खेला, ऐसे ही मज़बूत बने रहो।” यह पोस्ट गर्व, मज़ाक और प्रेरणा—तीनों का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया।

अभिषेक शर्मा: भारत के T20I ऑर्डर का नया हथियार

अभिषेक शर्मा अब भारतीय T20I टीम के टॉप ऑर्डर में एक अहम नाम बन चुके हैं। उन्होंने अब तक 21 T20I मुकाबलों में 193.46 के स्ट्राइक रेट से 859 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। उनकी आक्रामक शुरुआत भारत को तेज़ रन गति दिलाने में मदद कर रही है, जिससे मिडिल ऑर्डर पर दबाव कम हो जाता है।

