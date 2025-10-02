स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा हाल ही में क्रिकेट की दुनिया से कुछ समय निकालकर परिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त दिखाई दिए। अभिषेक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह युवराज सिंह के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एशिया कप 2025 में बल्ले से धमाल मचाने वाले इस सलामी बल्लेबाज़ ने अब अपनी बहन कोमल शर्मा की शादी के जश्न में सुर्खियां बटोरीं।

युवी और अभिषेक का डांस धमाल

इस सेलिब्रेशन में पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह की मौजूदगी ने रौनक और बढ़ा दी। डांस फ्लोर पर युवी ने जब अपने मूव्स दिखाए, तो वहां मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। खास बात ये रही कि उनके साथ अभिषेक शर्मा और उनके पिता भी थिरकते नजर आए। वायरल हो रहे क्लिप्स में अभिषेक और युवराज की जोड़ी ने जश्न को यादगार बना दिया। फैंस सोशल मीडिया पर दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, “क्रिकेट हो या डांस, युवी का जलवा हमेशा कायम है।”

Abhishek Sharma and Yuvraj Singh dancing at Abhi’s sister’s wedding. pic.twitter.com/UEtdpi9w3E — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 2, 2025

एशिया कप में अभिषेक की शानदार फॉर्म

मैदान की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने हाल ही में एशिया कप 2025 में अपने बल्ले से तहलका मचा दिया।

7 मैचों में 314 रन

टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

सुपर 4 के तीनों मैचों में लगातार तीन अर्धशतक

इन अद्भुत प्रदर्शनों ने उन्हें भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम की रीढ़ बना दिया। फाइनल में भी उनकी तेज़ शुरुआत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, जिसका फायदा भारत ने उठाया और खिताब अपने नाम किया।

क्रिकेट से जश्न तक – अभिषेक का बैलेंस

जहां मैदान पर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षियों के लिए सिरदर्द बन रही है, वहीं परिवार और दोस्तों के बीच उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है। बहन की शादी में शामिल होकर अभिषेक ने यह भी साबित किया कि वो सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार भाई भी हैं।

आगे की तैयारी

अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला इस महीने के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है। एशिया कप के बाद सभी की निगाहें एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी कि क्या वे अपनी शानदार फॉर्म को जारी रख पाएंगे।