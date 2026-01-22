स्पोर्ट्स डेस्क : बंगाल क्रिकेट से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां युवा क्रिकेटर आकाश बिस्वास जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। गंभीर किडनी बीमारी से जूझ रहे आकाश की दोनों किडनियां पूरी तरह फेल हो चुकी हैं और डॉक्टरों ने तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी है। हालांकि, इलाज और सर्जरी का भारी खर्च उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया है। इस मुश्किल घड़ी में क्रिकेट जगत से उनके लिए मदद की आवाज उठने लगी है।

दोनों किडनियां फेल, ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता

कालीघाट स्पोर्टिंग क्लब से जुड़े आकाश बिस्वास लंबे समय से क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। हालात अब इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बिना उनकी जान बचाना संभव नहीं है। राहत की बात यह है कि उनकी मां की किडनी मैच कर गई है, लेकिन सर्जरी, दवाइयों और बाद के इलाज पर आने वाला खर्च लाखों में है, जिसे उनका परिवार वहन करने में असमर्थ है।

लक्ष्मी रतन शुक्ला बने सहारा

बंगाल टीम के कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला एक बार फिर आकाश के समर्थन में आगे आए हैं। उन्होंने इस गंभीर मामले में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हस्तक्षेप की अपील की है। शुक्ला इससे पहले भी आकाश की मदद कर चुके हैं और करीब छह महीने पहले इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी थी, लेकिन लगातार डायलिसिस और लंबे इलाज के चलते खर्च लगातार बढ़ता चला गया।

अभ्यास सत्र में मुलाकात के बाद बढ़ी चिंता

गुरुवार को सॉल्ट लेक स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस में बंगाल टीम के अभ्यास सत्र के दौरान लक्ष्मी रतन शुक्ला और आकाश बिस्वास की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद शुक्ला और ज्यादा भावुक नजर आए और उन्होंने महसूस किया कि अब सिर्फ व्यक्तिगत मदद काफी नहीं है। इसके बाद उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई, ताकि समय रहते इस युवा खिलाड़ी की जान बचाई जा सके।

‘यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक जिंदगी का सवाल है’

आकाश की हालत को लेकर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का इस तरह जूझना बेहद दुखद है। शुक्ला के मुताबिक, आकाश एक फाइटर है और अगर उसे सही इलाज और समर्थन मिले तो वह इस बीमारी को हराकर दोबारा मैदान पर लौट सकता है। उन्होंने प्रशासन, क्रिकेट से जुड़े लोगों और समाज से आगे आकर मदद करने की अपील की।

मैदान पर चमक, जिंदगी में संघर्ष

लेग स्पिनर आकाश बिस्वास एक उपयोगी बल्लेबाज भी हैं और कालीघाट स्पोर्टिंग क्लब के लिए कई अहम मैचों में योगदान दे चुके हैं। क्लब की कई जीतों में उनकी भूमिका रही है। लेकिन इस समय क्रिकेट पूरी तरह पीछे छूट चुका है और सबसे बड़ा सवाल उनकी जिंदगी बचाने का है। एक प्रोफेशनल क्लब क्रिकेटर के लिए किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज का खर्च उठाना बेहद मुश्किल है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से उम्मीद की किरण

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि लक्ष्मी रतन शुक्ला की अपील प्राप्त हो चुकी है। अधिकारी के अनुसार, मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ममता बनर्जी पहले भी राज्य के खिलाड़ियों और कलाकारों के प्रति संवेदनशील रही हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आकाश बिस्वास को जल्द ही आवश्यक सहायता मिल सकती है।