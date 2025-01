नई दिल्ली : विराट कोहली अपने बच्चों की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में भारतीय स्टार की मेलबर्न एयरपोर्ट पर टीवी रिपोर्टरों से बहस हो गई। दरअसल, विराट का परिवार जब एयरपोर्ट से निकल रहा था तब बड़ी संख्या में टीवी रिपोर्टर बाहर खड़े थे। कोहली एकेले ही बाहर आए और रिपोर्टरों से ऐसा न करने को कहा। इस दौरान जब रिपोर्टर जब बात न मानते दिखे तो कोहली को ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा गया। भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलने के लिए पहुंची है। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर चल रही है क्योंकि गाबा के मैदान पर खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रा हो गया था।

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किए है जिसमें मेलबर्न एयरपोर्ट पर कोहली एक टीवी रिपोर्टर पर भड़कते हुए देखे गए। यह सुझाव दिया गया है कि 36 वर्षीय व्यक्ति उन कैमरों की उपस्थिति से खुश नहीं था जो उसके परिवार पर निर्देशित प्रतीत होते थे। एक रिपोर्टर के हवाले से कहा गया कि इंतजार कर रहे कैमरों को देखकर कोहली इस बात पर थोड़ा गर्म हो गए कि यह काफी हद तक गलतफहमी है, जब उन्हें लगा कि मीडिया उनके बच्चों के साथ उनका वीडियो बना रहा है। बता दें कि विराट ने अपने बच्चों के जन्म के बाद से ही प्राइवेसी बनाई हुई है। वह सोशल मीडिया पर भी आकर उनकी प्राइवेसी बनाए रखने की बात कहते आए हैं।

मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में कोहली का प्रदर्शन स्थाई रहा है। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक को छोड़ दें तो कोहली बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं और बार-बार ऑफ स्टंप लाइन के बाहर कैच आउट होते दिख रहे हैं। श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में बॉक्सिंग डे टेस्ट यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि श्रृंखला कौन लेगा। इस सीरीज से साफ होगा कि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की ओर कौन सी टीम बढ़ रही है। बता दें कि अश्विन की रिटायरमेंट के बाद से अफवाह फैली हुई है कि यह दौरा कुछ और क्रिकेटरों के लिए आखिरी हो सकता है। ऐसे में कई प्लेयरों पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव है।

Indian cricket superstar Virat Kohli has been involved in a fiery confrontation at Melbourne Airport. @theodrop has the details. https://t.co/5zYfOfGqUb #AUSvIND #7NEWS pic.twitter.com/uXqGzmMAJi