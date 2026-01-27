स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया और मुंबई के युवा स्टार बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। फूड पॉइज़निंग और गैस्ट्रोएंटेराइटिस से उबर रहे जायसवाल की सेहत में अब काफी सुधार हुआ है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो वह जल्द ही एक बड़े मुकाबले में मैदान पर वापसी करते नज़र आ सकते हैं।

फूड पॉइज़निंग के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे जायसवाल

यशस्वी जायसवाल को दिसंबर महीने में फूड पॉइज़निंग के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उन्होंने महज़ दो दिनों में करीब 2 किलो वजन भी गंवा दिया था। जांच में उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बताया गया। हालांकि, शुरुआती इलाज के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी गैस्ट्रो संबंधी समस्या फिर उभर आई, जिसके चलते हाल ही में उनके दोबारा मेडिकल टेस्ट कराए गए।

रणजी ट्रॉफी से वापसी की उम्मीद

मिली जानकारी के मुताबिक, अब जायसवाल की हालत में काफी सुधार हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें आगे की जांच कराने की सलाह दी है और अगले दो हफ्तों तक दवाइयां जारी रखने को कहा गया है। साथ ही, वे जल्द ही फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। अगर रिकवरी प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा, तो यशस्वी जायसवाल 6 फरवरी से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल में मुंबई की ओर से खेलते नज़र आ सकते हैं।

मुंबई टीम के लिए बड़ी राहत

जायसवाल की वापसी मुंबई टीम के लिए किसी बड़े बूस्ट से कम नहीं होगी। रणजी ट्रॉफी में मुंबई का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने अब तक खेले गए छह मुकाबलों में 30 अंक जुटाए हैं और एलीट ग्रुप D में शीर्ष पर बनी हुई है। दूसरे स्थान पर मौजूद जम्मू-कश्मीर से मुंबई की बढ़त 9 अंकों की है। एक मैच शेष रहते हुए ही मुंबई ने नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है।

आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच में जड़ा था शतक

गौरतलब है कि जायसवाल ने भारत के लिए अपने आखिरी मुकाबले में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबले में नाबाद 116 रन की शानदार पारी खेली थी। इस पारी की बदौलत भारत ने वह मैच 9 विकेट से जीतते हुए तीन मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की थी। यह जायसवाल का वनडे करियर का पहला शतक भी था।

घरेलू क्रिकेट में भी दिखाया था दम

इसके बाद जायसवाल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ मुंबई की ओर से खेलते हुए महज़ 50 गेंदों में 101 रन ठोक दिए थे। वह भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ को लेकर उत्साहित थे, लेकिन खराब सेहत के चलते चयन से बाहर रह गए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वह दोबारा भारतीय जर्सी कब पहनते हैं।