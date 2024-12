स्पोर्ट्स डेस्क : यश दयाल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के आखिरी लीग चरण के खेल में दिग्गज एमएस धोनी को आउट किया था जिसका वीडियो शेयर कर वह बुरे फंस गए हैं क्योंकि उन्हें धोनी के फैंस से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच करो या मरो के मुकाबले में प्लेऑफ की जगह दांव पर थी। दयाल को आईपीएल इतिहास के दो सबसे बेहतरीन फिनिशर एमएस धोनी और रवींद्र जडेजा के साथ अपने अंतिम ओवर में 17 रन बचाने का काम सौंपा गया था। धोनी ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का स्वागत एक विशाल छक्के के साथ किया, जिससे गेंद चिन्नास्वामी की छत पर जा गिरी। जैसे ही नई गेंद खेल में आई, दयाल ने बैक-ऑफ-द-हैंड स्लोअर फेंकी। धोनी ने उसे फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री रोप के पास स्वप्निल सिंह ने कैच पकड़ लिया। दयाल ने अंतिम ओवर में सिर्फ सात रन दिए जिससे सीएसके मुकाबले से बाहर हो गई।

महीनों बाद दयाल ने धोनी के आउट होने का वीडियो क्लिप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया, लेकिन उन्हें गुस्साए प्रशंसकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वीडियो में आगे दिखाया गया है कि कैसे जहीर खान ने एक बार धोनी को इसी तरह आउट किया था। इससे यह भी अनुमान लगाया गया कि दयाल शायद खुद की तुलना भारतीय तेज गेंदबाज से कर रहे थे। इसलिए, प्रशंसकों के पास उन्हें ट्रोल करने का एक और कारण था। देखें लोगों के कमेंट्स -

Farewell 2.0 loading 🤡🤡🤡🤡 — kingmonster (@kingmonste32452) December 2, 2024

what a retard you are, watch the video he is trying to say that he has same kinda action and bpwling like zaheer may be — Kishan Ayyappa (@KishanAk916) December 2, 2024

can't understand. Obviously Yash Dayal cherishes that moment when he snared Dhoni - a prized scalp for him. Does it mean disrespect?



To the extent people go to deify a man!! Slavish. — MALINI (@maliniskanda) December 3, 2024

Understand his feelings....no one bigger than the game .....whether kohli...sachin ...root...smith...rohit...or dhoni....its a moment of celebration.... — Prasad Pandit (@pand176) December 3, 2024

Is bar theek karna hoga pic.twitter.com/5pyjXch8cC — NoSugarCoat (@Baby10007) December 3, 2024