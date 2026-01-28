Go to PunjabKesari.in

वडोदरा : UP वॉरियर्स को मौजूदा महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL) में एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी टॉप स्कोरर फोबे लिचफील्ड चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। वॉरियर्स ने बाकी सीजन के लिए लिचफील्ड की जगह एमी जोन्स को टीम में शामिल किया है। इस इंग्लिश विकेटकीपर-बल्लेबाज को 50 लाख रुपए में खरीदा गया है। 

अपने पहले WPL सीजन में खेल रही लिचफील्ड ने पूरी पारी में अपनी हिटिंग और स्ट्राइक रोटेशन से प्रभावित किया। इस युवा ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने सिर्फ 6 मैचों में 157 के स्ट्राइक रेट से 243 रन बनाए। उन्होंने लीग में रहते हुए 2 अर्धशतक लगाए और 30 चौके और 10 छक्के जड़े। लिचफील्ड फिलहाल ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में तीसरे स्थान पर हैं, जो 319 रन बनाने वाली नेट साइवर-ब्रंट और अब तक 260 रन बनाने वाली हरमनप्रीत कौर से ठीक पीछे हैं। 

WPL ने एक रिलीज में कहा, 'UP वॉरियर्स (UPW) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के बाकी मैचों के लिए फोबे लिचफील्ड की जगह एमी जोन्स को चोटिल खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया है। फोबे लिचफील्ड, जिन्होंने मौजूदा WPL 2026 में 6 मैचों में 243 रन बनाए थे, चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।' आगे कहा गया, 'इंग्लैंड की विकेटकीपर-बल्लेबाज एमी जोन्स ने 125 T20I मैच खेले हैं और उनके नाम 1,666 T20I रन हैं। जोन्स 50 लाख रुपए में UPW में शामिल होंगी।' 

वॉरियर्स ने X पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा, 'बड़ी हिट्स, बड़ी एनर्जी। यादों के लिए धन्यवाद, फोबे। आपसे दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा।' वॉरियर्स फिलहाल WPL में संघर्ष कर रही है, क्योंकि वे पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं। मेग लैनिंग की अगुवाई वाली टीम अब तक खेले गए छह मैचों में से सिर्फ दो में जीत हासिल कर पाई है। वॉरियर्स का अगला मुकाबला गुरुवार को टेबल टॉपर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। टीम 1 फरवरी को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के साथ अपने लीग-स्टेज अभियान का अंत करेगी। 