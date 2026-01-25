वडोदरा : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को WPL 2026 में पहली हार का सामना करना पड़ा, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें बीसीए स्टेडियम में सात विकेट से शिकस्त दी। मैच के बाद RCB की तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क ने कहा कि टीम इस हार से सबक लेकर अगले मुकाबले में और मजबूत होकर वापसी करेगी।

नादिन डी क्लर्क: हार से सीख ज़रूरी

नादिन ने कहा, 'यह हमारे लिए निराशाजनक दिन था, लेकिन हम जानते हैं कि हम इससे कहीं बेहतर टीम हैं। क्रिकेट में एक-दो खराब दिन आते ही हैं। बेहतर है कि यह अभी आए, न कि नॉकआउट मुकाबलों में। हम इससे सीख लेंगे और अगले मैच में मजबूत वापसी करेंगे।'

वडोदरा की पिच पर रन बनाना चुनौती

नादिन ने वडोदरा की परिस्थितियों पर भी बात की। उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ मैचों में देखा गया है कि यहां पहली पारी में बल्लेबाज़ी करना आसान नहीं है। यह DY पाटिल स्टेडियम से अलग है। यहां रन बनाने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत है। हम इन हालातों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे।'

स्मृति मंधाना ने टीम के इरादे की सराहना की

RCB की कप्तान स्मृति मंधाना, जिन्होंने 34 गेंदों पर 38 रन बनाकर सीज़न की टॉप-3 रन स्कोरर्स में जगह बनाई, ने हार के बावजूद टीम के सकारात्मक रवैये की तारीफ की। स्मृति ने कहा, 'हार के बाद कई अच्छी बातें नज़रअंदाज़ हो जाती हैं। मुझे यह अच्छा लगा कि पावरप्ले के बाद हर गेंदबाज़ दबाव बनाने और विकेट लेने की बात कर रहा था। किसी को सुरक्षित खेलने की सोच नहीं थी। मेरे लिए यही जीतने वाली मानसिकता है।'

हेड कोच मालोलन रंगराजन का बयान

RCB के हेड कोच मालोलन रंगराजन ने माना कि टीम इस मैच में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने सकारात्मक पहलुओं पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, 'हमें स्वीकार करना होगा कि आज हमसे बेहतर खेला गया। स्मृति और ग्रेस की शुरुआत में काफी अनुशासन दिखा। हमारी तैयारी और प्रक्रिया पर भरोसा रखना ज़रूरी है। हम 48 घंटे से भी कम समय में फिर मैदान पर होंगे और हालात को बदलने का पूरा मौका मिलेगा।'

RCB की टीम अब इस हार को पीछे छोड़ते हुए अगले मुकाबले में जीत की राह पर लौटने की तैयारी में जुट गई है।