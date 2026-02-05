वडोदरा: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का फाइनल मुकाबला गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि विरासत, बदले और इतिहास के लिए भी बेहद अहम है। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन RCB दूसरी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथे फाइनल में पहुंचकर भी अब तक अपने पहले खिताब की तलाश में है।

क्यों खास है यह WPL फाइनल?

यह मुकाबला सिर्फ एक और फाइनल नहीं है। RCB टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में अपना दबदबा कायम करना चाहती है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स वर्षों की निराशा को पीछे छोड़कर इतिहास रचना चाहती है। 2024 के फाइनल की दोहराव वाली भिड़ंत इस मैच को भावनात्मक और ऐतिहासिक रूप से और भी खास बनाती है। भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यह मुकाबला इस बात का संकेत है कि WPL ने कितनी जल्दी बड़ी और रोमांचक प्रतिद्वंद्विताएं पैदा कर दी हैं।

फाइनल तक का सफर: दो अलग-अलग रास्ते

RCB का सफर निरंतरता से भरा रहा है। टीम ने लीग चरण में आठ में से छह मुकाबले जीतकर सीधे फाइनल में जगह बनाई और उन्हें अहम ब्रेक भी मिला, जो बड़े मुकाबलों में अक्सर निर्णायक साबित होता है।

वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने कठिन रास्ता चुना। सीजन की शुरुआत में उतार-चढ़ाव के बाद टीम ने सही समय पर लय पकड़ी और एलिमिनेटर में गुजरात जायंट्स को 169 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर हराया। फाइनल में मोमेंटम एक बड़ा फैक्टर होता है और फिलहाल यह DC के पास है।

ट्रॉफी तय कर सकते हैं ये फॉर्म खिलाड़ी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) स्मृति मंधाना: शांत कप्तानी और टॉप ऑर्डर में स्थिरता।

ऋचा घोष: पांच ओवर में मैच पलटने वाली भरोसेमंद फिनिशर।

श्रेयंका पाटिल और लॉरेन बेल: मिडिल ओवर्स और डेथ में विकेट लेने वाली गेंदबाज़। RCB की सबसे बड़ी ताकत यह है कि टीम किसी एक स्टार पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके पास कई मैच विनर मौजूद हैं।

दिल्ली कैपिटल्स (DC)

जेमिमा रोड्रिग्स: एलिमिनेटर में 23 गेंदों पर 41 रन की पारी के साथ लीडरशिप का शानदार उदाहरण।

शफाली वर्मा और लॉरा वोल्वार्ड्ट: तेज़ शुरुआत या जरूरत के मुताबिक रन गति बढ़ाने में माहिर।

मारिज़ान कैप: बल्ले और गेंद दोनों से संतुलन, खासकर दबाव के क्षणों में अहम भूमिका। रणनीतिक नजरिया: अगर दिल्ली की टॉप-3 बल्लेबाज़ पावरप्ले निकाल लेती हैं, तो उनकी रन गति पर लगाम लगाना मुश्किल हो सकता है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड: दिल्ली को हल्की बढ़त

अब तक खेले गए मुकाबले: 9

दिल्ली कैपिटल्स की जीत: 6

RCB की जीत: 3; हालांकि, फाइनल मुकाबले अक्सर आंकड़ों से नहीं तय होते। 2024 के फाइनल में RCB ने दिल्ली को हराकर यह साबित भी किया था। ऐसे में मानसिक दबाव से दिल्ली कैसे निपटती है, यही नतीजा तय कर सकता है।

मौसम-पिच रिपोर्ट: वडोदरा में चेज़ करना हो सकता है फायदेमंद

BCA स्टेडियम, वडोदरा में अब तक के मुकाबलों में देखा गया है कि रोशनी में बल्लेबाज़ी आसान हो जाती है। ज्यादातर मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते हैं। ऐसे में टॉस जीतने वाली कप्तान पहले गेंदबाज़ी का फैसला कर सकती हैं। हालांकि, मिडिल ओवर्स में स्पिनरों की भूमिका अहम रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अच्छी खबर यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है।

संभावित प्लेइंग इलेवन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, राधा यादव, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नाडिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, सयाली साटघरे, श्रेयंका पाटिल, लॉरेन बेल।

दिल्ली कैपिटल्स: लिज़ेल ली (विकेटकीपर), शफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मारिज़ान कैप, चिनेल हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चारणी, नंदिनी शर्मा।