नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने पुणे में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के आउट होने पर निराशा व्यक्त की और कहा कि उन्होंने आउट होने के लिए 'अपने करियर का सबसे खराब शॉट' खेला। पुणे टेस्ट की पहली पारी में विराट 9 गेंदों में एक रन बनाकर आऊट हुए थे। वह स्पिनर मिचेल सेंटनर द्वारा फेंकी गई नीची फुलटॉस गेंद खेलने से चूक गए। गेंद उनके बल्ले के नीचे से लगकर उनके स्टंप्स से जा टकराई।



बहरहाल, एक्स पर मांजरेकर ने पोस्ट में लिखा- ओह डियर! विराट को खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने आउट होने के लिए अपने करियर का सबसे खराब शॉट खेला है। उनके लिए महसूस करना होगा... क्योंकि हमेशा की तरह वह ठोस और ईमानदार इरादे के साथ मैदान पर उतरे थे।

Oh dear! Virat will know himself that he has just played the worst shot of his career to get out. Got to feel for him…coz as always he came out with solid & honest intent.