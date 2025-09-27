अलमाटी , कज़ाकिस्तान ( निकलेश जैन ) भारत के 9 वर्षीय उभरते शतरंज खिलाड़ी सरबरथों मनि अपने खेल जीवन के पहले विश्व खिताब की ओर बढ़ रहे है । विश्व कैडेट चैंपियनशिप में सरबरथों अंडर 10 बालक वर्ग में खेल रहे है और 11 राउंड की इस स्पर्धा में 8 राउंड के बाद अपराजित रहते हुए छह जीत और 2 ड्रॉ के परिणाम हासिल करते हुए 7 अंक बनाकर एकल बढ़त पर चल रहे है । सरबरथों नें छठे राउंड में चीन के बाई श्युएन पर शानदार जीत अर्ज की थी और उसके बाद चीन के युआन शुनझे से , कज़ाकिस्तान के अरलन मिर्ज़्हनोव से ड्रॉ खेला है जबकि कल उनका सामना रूस के ऐडन गफूरोव से होगा जो की निर्णायक हो सकता है ।

अंडर 10 बालिका वर्ग में भी भारत की एएस शरवानिका 7 अंक बनाकर मंगोलिया की चिंजोरीग के साथ सयुंक्त बढ़त पर है और हम यहाँ से भी एक विश्व खिताब की उम्मीद कर सकते है ।

अंडर 12 बालक वर्ग में भारत के माधवेन्द्र प्रताप शर्मा 9 राउंड के बाद माधवेन्द्र 6 अंक बनाकर तीसरे स्थान पर चल रहे है जबकि अंडर 12 बालिका वर्ग में प्रतीती बोरदोलोई 6 अंक बनाकर सयुंक्त तीसरे स्थान पर चल रही है ।