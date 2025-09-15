Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप (Asia Cup 2025) का हाई-वोल्टेज मुकाबला बेहद तनावपूर्ण रहा क्योंकि कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के छक्के के साथ मैच खत्म करने के बाद भारतीय खिलाड़ी सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने (Handshake) की पारंपरिक परंपरा से परहेज किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसे लेकर आईसीसी (ICC) पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर भारत को सजा देगा? ICC की रूल बुक (Rule Book) क्या कहती है आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। 

भारतीय क्रिकेट टीम का यह कदम राष्ट्रीय भावना के अनुरूप था, क्योंकि प्रशंसकों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत का बहिष्कार करने के लिए उनकी प्रशंसा की। इस बीच पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसकी निंदा की और कहा कि यह खेल भावना के अनुरूप नहीं था। दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बाद में एक बयान जारी कर पुष्टि की कि उनके एशिया कप प्रतिनिधि ने भारतीय टीम के व्यवहार के बारे में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। 

क्या ICC के नियम में हाथ मिलाना अनिवार्य है?

एशिया कप का संचालन ACC द्वारा किए जाने के बावजूद ICC आचार संहिता प्रतिभागी टीमों और खिलाड़ियों पर लागू होती है क्योंकि इस टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल हैं। ICC ने अपनी प्रस्तावना और आचार संहिता के दिशानिर्देशों में हमेशा खेल भावना को बढ़ावा दिया है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि खेल समाप्त होने के बाद हाथ मिलाना खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसे खेल भावना दिखाने का एक तरीका माना जाता है, लेकिन ICC की आचार संहिता में ऐसा कोई अलग खंड नहीं है जो मैच के बाद हाथ मिलाने की प्रथा को जानबूझकर छोड़ने के परिणामों के बारे में बात करता हो। 

आईसीसी अपनी आचार संहिता की प्रस्तावना में खेल, टीम के साथियों, मैच अधिकारियों और अंपायरों का सम्मान करने की बात करता है। हालांकि भारतीय टीम ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन उनके किसी भी कृत्य या बयान में अपने विरोधियों के प्रति अनादर की भावना नहीं थी। उन्हें पारंपरिक हाथ मिलाने से बचने का पूरा अधिकार था, इसलिए हालांकि वैश्विक क्रिकेट जगत इस घटना से बहुत खुश नहीं होगा, लेकिन आईसीसी भारतीय टीम को उनके व्यवहार के लिए दंडित नहीं करेगी। 

भारत बनाम पाकिस्तान मैच 

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के ग्रुप ए के बहु-चर्चित मुकाबले में भारत ने 3 विकेट से जीत दर्ज की है। दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए साहिबजादा फरहान के 40 रन और शाहिद शाह अफरीदी की 16 गेंदों पर 33 रन की पारी की बदौलत 9 विकेट गंवाकर 127 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं हार्दिक पांड्या सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए जिन्होंने 34 रन दिए और एक विकेट झटका।

भारत ने 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा (31) की तेज तर्रार और तिलक वर्मा (31) तथा सूर्यकुमार यादव की सधी हुई पारियों की बदौलत 15.5 ओवर में 131 रन बनाकर जीत हासिल की। सूर्यकुमार 47 जबकि शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले भारत ने पहले मैच में UAE को 57 रन पर ढेर पर 9 विकेट से मैच जीता था। 