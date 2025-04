खेल डैस्क : लखनऊ सुपर जायंट्स पर एकाना स्टेडियम में मिली जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा निराश भी दिखे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान जब महेंद्र सिंह धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया तो उन्होंने मैच में जीत के कारणों पर चर्चा करने के अलावा उक्त अवॉर्ड उन्हें देने पर भी आपत्ति जाहिर की। दरअसल, हुआ यूं कि मैच के दौरान चेन्नई के गेंदबाज नूर महज ने 4 ओवर में महज 13 रन दिए थे जिससे लखनऊ के बल्लेबाजों पर दबाव बना था। यहां तक कि ऋषभ पंत भी उनकी लगातार सात गेंदों पर रन नहीं बना सके थे। बहरहाल, धोनी ने मैच के बाद कहा कि आज भी मैं सोच रहा था - वे मुझे पुरस्कार (प्लेयर ऑफ द मैच) क्यों दे रहे हैं?" नूर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की।



धोनी ने इस दौरान सलामी बल्लेबाज शेख रशीद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छी शुरुआत करते हैं, और आप ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारी के अंत तक खेल सकते हैं, तो आपको मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि उसने आज उसने (शेख रशीद) बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। वह काफी सालों से हमारे साथ है। इस साल वह नेट्स में पेसर और स्पिनर दोनों के खिलाफ़ बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। यह तो बस शुरुआत है। उसके पास प्रामाणिक शॉट्स के साथ हावी होने की क्षमता है।

