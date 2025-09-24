स्पोर्ट्स डेस्क : बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा जब उनके कप्तान लिटन दास दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण सुपर 4 मैच से बाहर हो गए। दास की अनुपस्थिति में जैकर अली टीम की कमान संभाल रहे हैं। कार्यवाहक कप्तान ने बताया कि लिटन अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे और मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

जैकर अली ने टॉस के बाद कहा, "लिटन दास नेट सत्र में चोटिल होने के बाद नहीं खेल रहे हैं और उम्मीद है कि वह जल्द ही वापसी करेंगे।' उन्होंने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया ताकि पहली पारी में पिच की धीमी गति का फायदा उठाकर लक्ष्य का पीछा पूरा किया जा सके। भारत और बांग्लादेश ने दूसरे दौर में अपने शुरुआती मैच जीते थे और मौजूदा मुकाबले का विजेता फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगा।

प्लेइंग इलेवन

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश : सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, जेकर अली (कप्तान और विकेटकीपर), शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, तंजीम हसन साकिब, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान