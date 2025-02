खेल डैस्क : वानखेड़े स्टेडियम में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारतीय टीम को इंग्लैंड पर बड़ी जीत दिलाने में सफलता हासिल की। अभिषेक ने 135 रन बनाए जोकि टी20 में भारत के लिए किसी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर है। अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान 13 छक्के लगाए। इसी के साथ भारत के लिए रोहित शर्मा (10 छक्के बनाम श्रीलंका) का रिकॉर्ड भी टूट गया। अपनी धांसू पारी के लिए अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में जब पूछा गया कि उन्हें किस गेंदबाज के खिलाफ खेले गए शॉट सबसे ज्यादा पसंद आए तो उन्होंने कहा कि आज मुझे विश्व स्तरीय गेंदबाज (जोफ्रा आर्चर) के लिए कवर्स में मारे शॉट अच्छे लगे। हालांकि मुझे आदिल रशीद के खिलाफ खेले गए शॉट्स भी पसंद आए।



अभिषेक ने अपनी पारी पर कहा कि यह विशेष थी। देश के लिए खेलना हमेशा एक अच्छा एहसास होता है। जब मैं देखता हूं कि यह मेरा दिन है, तो मैं हमेशा पहली गेंद से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से कोच और कप्तान ने पहले दिन से मेरे साथ व्यवहार किया वह आपका हौसला बढ़ाता है। उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया है। जब प्रतिद्वंद्वी 140, 150 से अधिक की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हों, तो आपको गेंद पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत होती है। मुझे शॉट खेलने के लिए थोड़ा पहले तैयार होना जरूरी था। शायद आज वह (मेंटर युवराज सिंह) आज खुश होंगे, वह हमेशा चाहते थे कि मैं 15वें, 20वें ओवर में बल्लेबाजी करूं मैंने इसे लागू करने का प्रयास किया है।

