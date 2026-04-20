स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई इंडियंस ने सोमवार 20 अप्रैल को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ IPL 2026 मैच में युवा खिलाड़ियों दानिश मालेवार और कृष भगत को डेब्यू का मौका दिया। जहां फ्रेंचाइजी को हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण अपने ओपनर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की कमी खल रही है। वहीं MI ने टॉप ऑर्डर में खराब फॉर्म के चलते विदेशी ओपनर रयान रिकेल्टन को भी टीम से बाहर कर दिया। लेकिन दानिश और कृष कौन हैं, आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में

दानिश मालेवार

विदर्भ के रहने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज दानिश रेड-बॉल क्रिकेट में अपनी निरंतरता के कारण घरेलू क्रिकेट में एक उभरता हुआ नाम हैं। सचिन तेंदुलकर और केएल राहुल अपना आदर्श मानने वाले इस 21 वर्षीय खिलाड़ी को मुंबई ने 30 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीदा था। दानिश ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत सिटी जिमखाना अकादमी में कोच स्वरूपराज श्रीवास्तव और नितिन गावंडे की देखरेख में की थी। कोचों ने जल्द ही उनके अनुशासन और दृढ़ संकल्प को पहचान लिया था।

विदर्भ के लिए रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीतने में भी अहम भूमिका में नजर आए दानिश ने 9 मैचों में 52 की औसत से 783 रन बनाए थे जिसमें दो शतक और छह अर्धशतक जड़े थे। वह अपनी टीम के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। दानिश अपने राज्य के लिए मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते थे और आमतौर पर नंबर 4 पर मैदान पर उतरते थे। इस युवा बल्लेबाज ने अंडर-14 स्तर से ही विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया है, और 12 साल की उम्र में ही टीम में शामिल हो गए थे।

अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के साथ बल्लेबाजी करने उतरे दानिश, कगिसो रबाडा की एक इनस्विंग गेंद पर आउट होकर कोई खास कमाल नहीं दिखा सके। मालेवार चार गेंदों में सिर्फ दो रन बनाकर LBW आउट हो गए।

कृष भगत

कृष इस सीज़न की शुरुआत में अथर्व अंकोलेकर की जगह टीम में आए थे, पंजाब के एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। वह पिछले दो सालों से मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स का हिस्सा रहे हैं और DY पाटिल टी20 कप 2026 में रिलायंस टीम के लिए खेला है और प्री-सीजन के दौरान सपोर्ट बॉलर की भूमिका निभाई है। टॉस के समय कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, 'कृष, जो सपोर्ट बॉलर्स के ग्रुप का हिस्सा थे, उन्होंने हमें सचमुच बहुत प्रभावित किया। वह तीन दिन पहले ही टीम में शामिल हुए थे, और जिंदगी का खेल देखिए कि आज वह मैच खेल रहे हैं।'

यह 21 वर्षीय दाएं हाथ का ऑलराउंडर, एक दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर टीम में विविधता लाता है, और साथ ही निचले क्रम में बल्ले से भी योगदान दे सकता है। फ्रैंचाइज़ी ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, 'कृष ने अपने समर्पण, काम के प्रति अपनी लगन और मुंबई इंडियंस के हर सेशन और प्रैक्टिस मैच में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से कोचिंग स्टाफ को लगातार प्रभावित किया है। घरेलू क्रिकेट और इस सीजन में मुंबई इंडियंस के प्रैक्टिस सेशन, दोनों ही जगहों पर पिछले कुछ सालों में उनके समर्पण और उनके खेल में आए निखार ने उन्हें मुख्य टीम में शामिल होने का यह पूरी तरह से हक़दार मौका दिलाया है।'