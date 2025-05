खेल डैस्क : आईपीएल 2025 के 42वें मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक और बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर के बीच एक मजेदार घटना घटी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच से पहले ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। इस दौरान प्रैक्टिस के दौरान हेटमायर ने एक कैच छोड़ा। इसे देखते हुए याग्निक ने हेटमायर को शर्ट से पकड़कर मजाक में जमीन पर घसीट लिया। राजस्थान रॉयल्स ने इस हल्के-फुल्के पल का वीडियो एक्स पर शेयर किया, जिसमें याग्निक हेटमायर को घसीटते हुए कहते नजर आए, "एक कैच पकड़ता नहीं, सीधा कैच पर गिर जा रहा है!" यह घटना खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए हंसी का कारण बन गई।

