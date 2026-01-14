कोलकाता ( निकलेश जैन ) यूएसए के ग्रांड मास्टर वेसली सो नें टाटा स्टील इंडिया ब्लिट्ज़ का खिताब अपने नाम कर लिया है , अंतिम तीन राउंड मे भारत के अर्जुन एरीगैसी को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम कर लिया । वहीं भारत के निहाल सरीन नें रैपिड के बाद ब्लिट्ज़ में भी शानदार खेल दिखाते हुए दूसरे स्थान हासिल किया और अर्जुन तीसरे स्थान पर रहे । दोनों प्रतियोगिताओ में निहाल सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी रहे ।

रैपिड जहां 9 राउंड का टूर्नामेंट था तो ब्लिट्ज़ कुल 18 राउंड का मुक़ाबला था और 15वें राउंड तक अर्जुन की जीत तय नजर आ रही थी पर अर्जुन का अंतिम राउंड में फिसलना यहाँ भी जारी रहा और पहले नीमन हंस फिर प्रज्ञानन्दा से हारकर वह खिताब की दौड़ में पिछड़ गए । वही निहाल सरीन नें अंतिम राउंड में चीन के वे यी को मात देते हुए टाईब्रेक में दूसरा स्थान हासिल कर लिया । अंत में 12 अंको के साथ वेसली सो पहले तो 11 अंको पर टाईब्रेक के आधार पर निहाल दूसरे और अर्जुन तीसरे स्थान पर रहे । महिला वर्ग में भारत की वन्तिका अग्रवाल और यूएसए की यीप करसिया नें 10.5 अंक बनाए पर टाईब्रेक में यीप पहले स्थान पर रही ।