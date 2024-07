खेल डैस्क : नॉर्थहैप्म्टन के मैदान पर विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड् 2024 सीरीज के तहत खेले गए रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 274 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों ने पारी में कुल 31 चौके और 16 छक्के जड़े। इस दौरान बेन डंक ने महज 35 गेंदों पर 100 रन का योगदान दिया। वहीं, डैनियल क्रिश्चियन ने भी विंडीज चैंपियन के गेंदबाजों की क्लास लेते हुए 35 गेंदों पर 99 रन की पारी खेली। बेन डेक ने जहां अपनी पारी के दौरान 12 चौके और 7 छक्के लगाए तो वहीं, डैनियल ने 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से 99 रन बनाए। डैनियल पारी की आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर रन आऊट हो गए नहीं तो वह भी शतक पूरा करने में सफल रहते। इस तरह एक पारी में दो शतक आने का यूनीक रिकॉर्ड भी बनता।

. @bendunk51 and @danchristian54 came out all guns blazing as the Aussies put up a mammoth 274 against the Windies Legends! 🤯 #WCLonFanCode pic.twitter.com/gJMLjbP9gE

#BenDunk took the attack to the West Indies Champions & HOW! 🔥



Witness Ben Dunk's incredible century off just 35 deliveries, driving the Australia Champions to a formidable total of 274 😮🫡



Don't miss 👉 #AUSCvWIC & #INDCvSAC | LIVE NOW | Star Sports Network pic.twitter.com/13niwHmJKE