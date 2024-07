खेल डैस्क : जिम्मी एंडरसन के आखिरी टेस्ट में नए तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने धमाल मचा दिया है। लॉर्ड्स के मैदान खेले जा रहे पहले टेस्ट में जब विंडीज टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो एटकिंसन ने 7 विकेट लेकर मेहमान टीम को 121 रन पर ही रोक दिया। एटकिंसन का यह डैब्यू टेस्ट है। उन्होंने इसी के साथ डैब्यू टेस्ट में 11वें सबसे बढ़िया आंकड़े दिए हैं। डैब्यू टेस्ट में सबसे बढ़िया प्रदर्शन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अल्बर्ट एडविन ट्रॉट के नाम है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सवा सौ साल पहले 43 रन देकर 8 विकेट लिए थे। देखें आंकड़े



डैब्यू मैच में बैस्ट बॉलिंग करने वाले गेंदबाज

43/8 : अल्बर्ट एडविन ट्रॉट बनाम इंग्लैंड, जनवरी 1895

53/8 : रॉबर्ट मैसी बनाम इंग्लैंड, जून 1972

61/8 : नरेंद्र हिरवानी बनाम विंडीज, जनवरी 1988

64/8 : लांस क्सूसनर बनाम इंडिया, नवंबर 1996

75/8 : नरेंद्र हिरवानी बनाम विंउीज, जनवरी 1988

84/8 : रॉबर्ट मैसी बनाम इंग्लैंड, जून 1972

104/8 : ए वेंलेंटाइन बनाम इंग्लैंड, जून 1950

215/8 : जेसन जॉन क्रेजा बनाम भारत, नवंबर 2008

29/7 : काइल एबॉट बनाम पाकिस्तान, फरवरी 2013

43/7 : डोमिनिक जेराल्ड कॉर्क बनाम विंडीज, जून 1995

45/7 : गस एटकिंसन बनाम विंडीज, जुलाई 2024

