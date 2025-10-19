पर्थ: भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली (Virat Kohli) ने लंबे अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है। आईपीएल 2025 फाइनल के बाद उन्होंने कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला था, लेकिन कोहली का कहना है कि यह ब्रेक उनके लिए “ताज़गी भरा” साबित हुआ और वे खुद को पहले से ज़्यादा फिट और तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं।

कोहली ने फॉक्स स्पोर्ट्स पर रवि शास्त्री और एडम गिलक्रिस्ट से बातचीत में कहा, “सच कहूँ तो पिछले 15–20 साल में मैंने जितना क्रिकेट खेला है, शायद ही कभी आराम किया हो। मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल मिलाकर सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं। इस बार का ब्रेक मेरे लिए बहुत राहत भरा था।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं खुद को पहले से ज़्यादा फिट महसूस कर रहा हूँ। जब आपका शरीर फिट रहता है और रिफ्लेक्स ठीक काम करते हैं, तो खेल में सब कुछ सहज लगता है। बस शारीरिक तैयारी पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है।”

कोहली ने बताया कि वे नेट्स और ट्रेनिंग सेशंस में अच्छा महसूस कर रहे हैं। “मुझे लगता है कि अगर शरीर फिट है तो गेम अवेयरनेस अपने आप बनी रहती है। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में खुद को फ्रेश और तैयार महसूस कर रहा हूँ, नेट्स और फील्डिंग सेशंस में भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है।”

कोहली के आँकड़े भी उनके दावे की पुष्टि करते हैं — अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने अब तक 551 में से 535 मैच खेले हैं, इसके अलावा आईपीएल में 238 मुकाबले खेल चुके हैं।