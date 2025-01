नई दिल्ली : विराट कोहली का क्रेज इतना ज्यादा है कि रणजी ट्रॉफी में 12 साल बाद जब वह वापसी पर उतरे तो अरुण जेटली स्टेडियम में फैंस उनकी एक छलक पाने को उमड़ पड़े। गुरुवार को दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के लिए हजारों प्रशंसक उमड़ पड़े जो घरेलू क्रिकेट में शायद ही कभी देखा गया। इस दौरान कोहली का फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में जा पहुंचा और उनके पैर छुए। हालांकि बाद अधिकारियों ने उसे वहां से हटा दिया।

This isn’t PR, this is pure love! Virat Kohli has earned this unmatched fandom—no one comes close to him. Just playing a Ranji Trophy match, and the atmosphere is electric. His aura is truly unreal! 🏏🔥👑 #ViratKohli𓃵

#ViratKohli | #RanjiTrophy

